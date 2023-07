Juliana Londoño, la promesa de Colombia en pista y ruta

Juliana Londoño lleva tres medallas en los campeonatos nacionales (dos oros y un bronce) y fue la figura de la delegación colombiana en los panamericanos de pista. Foto: Fedeciclismo

Una de las principales figuras del ciclismo juvenil en el último año ha sido Juliana Londoño, quien a diferencia de muchas de sus compañeras, lleva relativamente poco tiempo encima de la bicicleta. No obstante ya ha dejado grabado su nombre con letras doradas a nivel panamericano, tanto en pista como en ruta.

En 2005, nació Juliana, en Medellín. Arrancó en el mundo del deporte con el patinaje, pero las casualidades de la vida y su talento sobre las dos ruedas la convirtieron en una promesa del deporte que más glorias le ha dado a Colombia.

Lo principal para ella es la disciplina que ha tenido durante su proceso como ciclista. En eso ha jugado un papel importante el acompañamiento de Gabriel López, el entrenador que ha estado con ella desde que se montó por primera vez a una bicicleta a nivel competitivo.

“Llevo muy poco en este deporte y he conseguido más cosas que otras personas que llevan muchos más años y no lo han logrado. Eso se lo debo a él [López] porque ha estado siempre ahí”, destacó la joven pedalista, que hace año y medio empezó a competir.

Más deportes: La valentía de Esteban Chaves en el Tour de Francia

Parece ser poco tiempo sobre la bicicleta para que Juliana sea considerada como una promesa del ciclismo colombiano, pero sus resultados han mostrado que tenía un talento escondido. Antes se dedicaba de lleno al patinaje, el cual practicó por más de nueve años, pero al final ya no tenía la misma motivación.

Como parte de sus entrenamientos en su etapa de patinadora, debía dedicarle un tiempo a la bicicleta para el acondicionamiento. Para ella, los días sobre dos ruedas eran aburridores y que “el último deporte que escogería sería ese”.

Sin embargo, la vida está llena de ironías y ese fue el caso de joven de 18 años. “Aunque no me gustaban los entrenamientos en bicicleta cuando patinaba, le ponía empeño y ganas, por lo que me iba bien. Me dijeron que probara, conocí a Gabriel y aquí sigo”.

Le puede interesar: Diego Pescador: “Me demostré que estoy para grandes cosas”

En Medellín, López dirige un grupo de jóvenes ciclistas mujeres llamado ProBike Team, en el cual Londoño se ha convertido en figura. Por su rendimiento llegó a la órbita de Jhon Jaime González, el seleccionador de Colombia, quien decidió llevársela al Campeonato Panamericano de Pista 2023, celebrado en Asunción (Paraguay) en el pasado mes de mayo.

El año pasado, a los pocos días de empezar con el ciclismo, tuvo su primera experiencia en el velódromo de Medellín. Estaba nerviosa porque no se sentía segura en la bicicleta de pista, ya que nunca antes se había montado y le preocupaba la forma de frenar, pues era diferente a cómo se hace en ruta.

No tardó en perderle el miedo y en una prueba de scratch, López le dijo que esa carrera se la iba a ganar. Para sorpresa de Juliana, quien apenas estaba descubriendo su potencial sobre el peralte, se llevó la victoria y pensó “ve, como que sí puedo”, y siguió dando los pedaleos que la llevaron a la selección juvenil de Colombia.

En el Panamericano de Asunción, pese a que se sentía segura de que iba a lograr los objetivos propuestos, ganar cinco de cinco superó las expectativas. Entre sus victorias, su favorita fue la que tuvo en el ómnium, una modalidad compuesta de cuatro pruebas en las que se impone el ciclista más regular. Londoño ganó todas.

“Ya se volvió hasta aburrido verla porque sabíamos que usted iba a ganar”, le decían sus compañeros de la delegación en tono de broma. Por su desempeño en Paraguay, Juliana es la favorita para seguir cosechando oros en los Campeonatos Nacionales, que darán inicio este fin de semana en Bogotá.

Lo invitamos a leer: La felicidad: la verdad que Mónica Arango encontró en el agua

A los nacionales llegó en representación del Atlántico y ha demostrado por qué es de las mejores en su categoría, pues en el scratch juvenil quedó tercera y en el ómnium y la persecución individual se ganó su lugar en lo más alto del podio. “Después de haber sido múltiple medallista en los Panamericanos, el objetivo era ratificar siendo campeona nacional”.

La ruta también ha dejado buenas sensaciones

Juliana considera que las pruebas de ruta abren más puertas en esta disciplina y le da prioridad a ese aspecto, por lo que pasa más tiempo en las carreteras. Sin embargo, su meta es establecerse como una ciclista completa, por lo que la pista queda como un adicional al que también le piensa dar todo.

En la Vuelta a Futuro 2022 tuvo su primera experiencia competitiva a nivel nacional. Corrió para el programa PAD y ganó la primera etapa. Su plan de esa jornada era pelear los esprints intermedios, pero sobre la marcha se dio cuenta de que podía aspirar por la fracción y así terminó ocurriendo.

En el Campeonato Panamericano de Ruta, que se celebró en Panamá a principios de este año, la pedalista antioqueña se quedó con el oro en la contrarreloj individual y fue segunda en la carrera de ruta, por detrás de Angie Londoño, su compatriota.

Compartir en territorio canalero con las figuras de la delegación colombiana, sobre todo con Miguel Ángel López —quien también ganó en la contrarreloj en Panamá, pero en la categoría élite—, fue muy especial para ella.

En las últimas semanas, Juliana participó en la Vuelta femenina a Guatemala, donde logró una presentación destacada. En los próximos años sueña con llegar a una vuelta grande y disputar unos Juegos Olímpicos. Es consciente de que en sus próximas carreras ya no la verán como una corredora que va a dar la sorpresa, sino como una competidora que busca mantener su vigencia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador