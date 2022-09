La última antes de la alta montaña en la Vuelta: Mads Pedersen ganó la etapa 13

El danés Mads Pedersen (Trek Segafredo), vencedor de la 13ª etapa de La Vuelta España disputada entre las localidades de Ronda y Montilla de 168,4 kilómetros, este viernes. Foto: EFE - Javier Lizón

El danés Mads Pedersen (Trek-Segafredo) ganó este viernes al esprínt en Montilla, en el sur de España, la 13ª etapa de la Vuelta a España, tras la que el belga Remco Evenepoel (Quick-Step) sigue al frente de la general.

Lea: todas las noticias de la Vuelta a España 2022

Pedersen se impuso en una masiva llegada, tras 168,4 km de recorrido, al francés Bryan Coquard (Cofidis) y alemán Pascal Ackermann (UAE), sin que se hayan registrado cambios en la general.

Evenepoel, que la víspera había sufrido una caída, se mantiene al frente de la carrera por delante del esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), dos veces ganador de la ronda española, y el español Enric Mas (Movistar).

Jornada sin principales cambios en la clasificación general de la carrera, que además de mantener al belga como líder, sigue con Miguel Ángel López como el mejor colombiano de la carrera.

El boyacense marcha séptimo a 6:56 de la punta y podría buscar, en el inicio de la alta montaña, alguna victoria de etapa que lo acerque al podio de la carrera.

¿Cómo fue la etapa 13 de la Vuelta a España?

El día empezó con el anuncio del positivo en Covid-19 del español Juan Ayuso, quinto de la general, que, no obstante, recibió la autorización para seguir en carrera.

“Ha sido un poco una sorpresa, un poco de angustia, han sido una o dos horas que no sabía si iba poder salir o no, hasta que hemos hecho la PCR y hemos comprobado que no tenía mucha carga viral y no era peligroso para los compañeros”, dijo Ayuso antes de la salida a la cadena Eurosport.

Más: Nairo Quintana lidera la lista de Colombia para el Campeonato Mundial de ruta

En una etapa prácticamente llana, de transición antes de volver a enfrentarse a la montaña el sábado, el holandés Julius Van den Berg (Education First) y los españoles Ander Okamika (Burgos BH) y Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) protagonizaron la escapada del día, neutralizada a menos de 10 km para la meta.

Empezaron entonces los movimientos de los equipos para colocar a sus velocistas de cara a la meta, donde Pedersen, campeón de mundo en 2019, impuso su golpe de pedal.

⏪😃¡La alegría compartida vale el doble! Así celebra @Mads__Pedersen después de un gran trabajo de @TrekSegafredo.



🚴‍♂️🚴‍♂️👊 Team effort! Mads Pedersen celebrates his Stage 1⃣3⃣ win with his Trek Segafredo teammates!#LaVuelta22 pic.twitter.com/eMKLjYfYW9 — La Vuelta (@lavuelta) September 2, 2022

¿Así será la etapa 14 de la Vuelta a España?

A través de 160 kilómetros, el pelotón de la ronda ibérica se enfrenta a las primeras etapas de alta montaña de la carrera.

Más: Vea la Vuelta a España 2022 en vivo

La fracción 14 empieza en Montoro y termina en Sierra de La Pandera con un final trepidante, un puerto de segunda categoría y, para rematar, otro de primera.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador