La Vuelta a Colombia responde a las críticas por realización de la tercera etapa

La tercera jornada se llevó a cabo en el departamento del Huila, entre Garzón y Neiva. Foto: Ciclismo en línea

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La continuidad de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 quedó en duda después del fuerte terremoto que sacudió al país este lunes, justo antes de que comenzara la tercera etapa de la carrera. Aunque la jornada entre Garzón y Neiva se desarrolló con normalidad y terminó con una nueva victoria de Wilmar Paredes, desde la Federación Colombiana de Ciclismo reconocieron que las próximas etapas dependerán de las condiciones de seguridad y de las decisiones de las autoridades.

Rubén Darío Galeano Berdugo, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, se refirió a la situación tras la etapa y aseguró que la prioridad está puesta en las personas afectadas por el sismo. El dirigente explicó que el movimiento telúrico también fue percibido por la delegación de la carrera durante la mañana.

“Estábamos a puertas de la tercera etapa, ahí en Garzón. Se movió muy duro la tierra, todos nos miramos qué era lo que pasaba. Tembló durante un buen rato”, explicó Galeano.

El presidente de la Federación señaló que, en ese momento, no tenían información sobre la dimensión de lo ocurrido en diferentes regiones del país y que posteriormente conocieron las afectaciones provocadas por el terremoto.

La Federación no descarta detener la Vuelta a Colombia

El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana, tuvo una magnitud de 7,4 y se registró a una profundidad de 96 kilómetros, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

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El movimiento se sintió en diferentes zonas del país y, según el SGC, se trata del sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década. También se reportaron afectaciones y víctimas en departamentos como Risaralda, Chocó, Caldas y Valle del Cauca.

Ante este panorama, Galeano dejó claro que la Federación no tomará decisiones por encima de las autoridades encargadas de la gestión del riesgo.

“Se tomarán decisiones de si sigue o no sigue la Vuelta Colombia si tenemos que parar, porque indudablemente primero las vidas humanas, primero la gente”, manifestó.

El dirigente agregó que estarán atentos a los reportes de las autoridades y que, si estas determinan que no existen condiciones para continuar con la carrera, la Federación acatará esa decisión.

Las etapas 5 y 6, en el centro de la incertidumbre

La principal preocupación está puesta en lo que pueda ocurrir con las próximas jornadas, especialmente con las etapas 5 y 6, que llevarán a la carrera por zonas que también deberán ser revisadas por las autoridades.

La quinta etapa está programada para salir de Ibagué y terminar en el Sifón, mientras que la sexta comenzará en Manizales y finalizará en Jericó, Antioquia.

Galeano explicó que la organización estará pendiente de los informes de gestión del riesgo en los diferentes lugares por los que debe avanzar la carrera. En particular, mencionó el desplazamiento hacia Ibagué, donde se reportaron algunas afectaciones, y posteriormente hacia Manizales.

La situación nacional generada por el terremoto obligará así a evaluar las condiciones de cada recorrido antes de determinar si la competencia puede continuar.

“Vamos a estar muy pendientes de lo que ha pasado y de lo que pueda pasar”, señaló el presidente de la Federación, quien también expresó su solidaridad con las familias afectadas.

Paredes mantiene su dominio en la Vuelta a Colombia

Mientras se conocían las primeras consecuencias del terremoto, la tercera etapa de la Vuelta a Colombia sí pudo completarse. Wilmar Paredes consiguió su tercera victoria consecutiva al imponerse en el recorrido de 161,5 kilómetros entre Garzón y Neiva.

El corredor del Team Medellín-EPM volvió a ganar en una llegada masiva y cruzó la meta con un tiempo de 3:24:29. Juan Diego Hoyos fue segundo y Felipe Bravo terminó tercero, ambos con el mismo registro del ganador. Kevin Castillo y Wilson Haro completaron las cinco primeras posiciones.

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Paredes tiene ahora un acumulado de 12:12:18 y amplió su ventaja en la clasificación general. Brandon Rojas es segundo, a 20 segundos, mientras que Felipe Bravo ocupa la tercera posición a 22 segundos. Juan Diego Hoyos y Kevin Castillo están cuarto y quinto, respectivamente, a 24 segundos.

El antioqueño también domina la clasificación de la regularidad, con 45 puntos, mientras que Bravo lidera la clasificación Sub-23.

La cuarta etapa está programada para este martes 11 de agosto, con un recorrido de 196,9 kilómetros entre Neiva e Ibagué. Sin embargo, más allá de la defensa del liderato de Paredes, la atención estará puesta en los reportes de las autoridades y en las condiciones que encuentre la organización para determinar el futuro de la carrera.

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