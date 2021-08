Las memorables historias de Colombia en la Vuelta a España

Un total de siete pedalistas colombianos se han subido al podio de la Vuelta a España. Una lista a la que espera sumarse Egan Bernal. El primero fue Pacho Rodríguez con su segundo puesto en 1985, seguido de Lucho Herrera con su título en 1987, el primer triunfo de un colombiano en alguna de las grandes vueltas de ciclismo. Luego, en aquel 1989, que también inolvidable, tanto para lo bueno, como para la frustración, Fabio Parra fue segundo y Óscar de J. Vargas tercero.

Y 20 ciclistas han ganado etapas: Pacho Rodríguez, Félix Cárdenas y Santiago Botero son los más ganadores con tres. Con dos aparecen hombres como Lucho Herrera, Fabio Parra, Alberto Camargo, Oliverio Rincón, Esteban Chaves, Nairo Quintana y Miguel Ángel López. Y el último ganador de etapa fue Sergio Higuita, tras esa emotiva etapa 18 en la edición de 2019.

La camiseta de mejor escalador se la han ganado Lucho Herrera y Félix Cárdenas en dos oportunidades, y Óscar de J. Vargas y Martín Farfán en una oportunidad. La de mejor joven la ganó Nairo Quintana en 2016. Y también Óscar de J, que en 1989, aparte de ser tercero, ganó la camisetas de joven y montaña.

El último de los siete equipos colombianos presentes en la carrera fue el extinto Manzana Postobón, que logró una tarjeta de invitación en 2016. Se vislumbran muchos años de ausencia para que algo similar vuelva a suceder. Y aparecen los recuerdos del Ryalcao Postobón y el Café de Colombia, que estuvieron en siete y seis ediciones, respectivamente.

Pero todos recuerdan con alegría aquella confabulación entre los dos equipos colombianos en la Vuelta a España de 1987, el Café de Colombia, dirigido por Rafael Antonio Niño, y el Postobón, manejado por Raúl Mesa. Un pacto de patriotismo que quedó en evidencia cuando los carros de ambas escuadras tenían radios para comunicarse entre las sombras. ¿El resultado? Lucho Herrera fue campeón de la carrera, el Postobón ganó la clasificación por equipos y hubo cuatro triunfos de etapa de los escarabajos, una de ellas (20) del Zorro.

Y tampoco se olvida esa Vuelta a España agridulce de 1989. “La Vuelta de Fabio”. La misma en la que el Omar “El Zorro Hernández” tuvo la camiseta de líder por nueve jornadas. En la penúltima etapa, a 10 kilómetros del final, Fabio Parra era el campeón virtual, pues su rival por el título, Pedro Delgado, se quedó rezagado, solo y sin gregarios. Y ahí el español apeló a la descarada ayuda del ruso Iván Ivanov, de otro equipo, el Alfa Lum, quien lo llevó a rueda y le aseguró el título.

“No sé hoy, pero entre equipos nos ayudábamos. Lo hicimos en el título de Lucho y varias veces entre colombianos. A Ivanov le dijeron que ayudara a Pedro, no sé si le ofrecieron US$5.000, un sobre, no sé, pero imaginemos que el Reynolds le haya dado US$5.000. El técnico del Kelme pudo haberle dicho: le doy US$10.000 y no ayude. A Ivanov no le interesaba Perico ni Parra, quería dólares. En ese tiempo la URSS estaba terminando, todavía eran socialistas. Y ellos por los dólares, hermano, hacían lo que fuera (risas). Esa Vuelta la perdimos por la dirección técnica”, le rememoró el Zorro a El Espectador.

Y en 2021, con Egan Bernal y Miguel Ángel López, la historia colombiana en la tercera grande de la temporada se seguirá llenando.