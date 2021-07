Las sorpresas y sensaciones que dejó la etapa 7 del Tour de Francia 2021

En total fueron 249,1 kilómetros entre Vierzon y Le Creusot. Una jornada extensa y exigente en la que hubo varias sorpresas. Mathieu van der Poel hizo parte de la fuga y reafirmó su liderato; Richard Carapaz atacó en los últimos 10 kilómetros y parece ser el elegido por el Ineos para pelear por el título; Primoz Roglic y Tadej Pogacar no tuvieron una buena jornada.

Varios ciclistas protagonizaron la fuga del día, pero cuatro fueron los más destacados: en la cabeza de carrera se escaparon Brent van Moer y Matej Mohoric, mientras que unos metros atrás iban nada más, ni nada menos que Wout van Aert y Mathieu van der Poel. El líder del Tour de Francia amplió su ventaja en una jornada exigente y se mostró sólido, mientras que el pedalista belga del Jumbo-Visma parece posicionarse como el líder del equipo y uno de los opcionados al podio.

La otra sorpresa la dio Richard Carapaz, que atacó sobre los últimos 10 kilómetros de la carrera y se mostró mucho más fuerte que Tadej Pogacar y Primoz Roglic, rivales directos del ecuatoriano y favoritos también al podio. Otro que parece posicionarse como líder de su equipo y candidato a pelear los primeros lugares de la general del Tour de Francia.

Con lágrimas en los ojos, el esloveno Matej Mohoric se llevó la etapa 7 del Tour de Francia. Van der Poel logró asegurar el liderato. En cuanto a los colombianos, Rigoberto Urán se mantuvo dentro del pelotón. Nairo Quintana perdió un par de minutos más en la general.

Jornada agridulce para el Jumbo-Visma, que vio flaquear a Primoz Roglic, pero vio sólido a Wout van Aerte; por otra parte, el UAE Emirates tuvo varias complicaciones, y aunque Tadej Pogacar no tuvo el mejor rendimiento, logró llegar con el pelotón y le cogió varios segundos a su rival directo; el Ineos no tuvo mayores problemas, si bien Thomas no pudo seguir el ritmo de Carapaz, el ecuatoriano demostró porqué es el otro referente de la escuadra británica.

Mañana, el Tour de Francia afrontará la primera de las dos jornadas alpinas, con una 8ª etapa que acabará en la estación de esquí de Grand Bornand, después de partir de Oyonnax y subir cinco puertos en 150,8 kilómetros de recorrido.