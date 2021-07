“No pienso en el récord, estoy feliz porque ya gané dos etapas”: Mark Cavendish

Mark Cavendish lo hizo de nuevo. El británico ganó la sexta etapa del Tour de Francia, su segunda en la edición actual de la carrera, y sumó su triunfo número 32 en la Grande Boucle.

El corredor del Deceuninck - Quick Step quedó a dos victorias de igualar la marca de Eddy Merckx, mítico pedalista pentacampeón del Tour de Francia en 1969, 1970, 1971, 1972 y 1974.

Al respecto, y después de la carrera, el británico le resto importancia a esta hazaña.

“No pienso en nada, no quiero pensar en el récord. Ya gane dos etapas y estoy muy feliz. Me quiero concentrar en eso y no quiero pensar en ninguna marca”, dijo Cavendish para la televisión internacional.

Sobre la etapa comentó: “Es muy bonito volver acá. Cada vez que hemos llegado siempre es diferente. En 2008, en 2011 e incluso antes, siempre ha sido un recorrido distinto. Ya pasaron 10 años desde la última vez que gané acá y para mí es un lugar muy especial”.

Y, además, explicó: “Veníamos hablando con el equipo sobre lo que queríamos hacer al final de la etapa porque habían muchos rivales fuertes. No entiendo porque al final había tanto estrés y miedo. Los equipos franceses estaban muy emocionados tirando al frente. Los equipos más fuertes se estaban esforzando. Tuve que cambiar mi tren y ustedes vieron como los muchachos que tiraban para mi eran increíbles. Para mi es un honor que incluso el campeón mundial, Julian Alaphilippe, haya hecho el esfuerzo”.

La Grande Boucle continuará el próximo viernes con la primera etapa de media montaña. Un recorrido de 291.4 kilómetros entre Vierzon y Le Creusot.