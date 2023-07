Lilibeth Chacón se consagró como la campeona de la Vuelta a Colombia Femenina

La colombovenezolana Lilibeth Chacón ganó este domingo su segunda Vuelta a Colombia. Foto: Fedeciclismo

La pedalista Lilibeth Chacón se consagró este domingo como la campeona de la Vuelta a Colombia Femenina 2023 tras cuidar su liderato con oficio. Fue un triunfo merecido de la colombovenezolana, que logró dos victorias de etapa y sumó su segundo título en nuestro país.

“Siento que he hecho las cosas muy bien y me he preparado para esta vuelta. Esperar qué sucede”, respondió Chacón tras ser consultada en la previa de la jornada inaugural sobre si iba a repetir título, pues en 2021 también fue campeona.

La jefa de filas del Clarus Merquimia esperaba que los resultados hablaran por ella y así fue. Ha sido un año lleno de cosechas para ella, pues venía de consagrarse subcampeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de erigirse como la mejor pedalista de su país en ruta y en la batalla contra el reloj.

Lilibeth nació hace 31 años en San Rafael del Piñal, un municipio del estado de Táchira, cercano a la frontera con Colombia. Desde 2021 corre para el Clarus Merquimia Group-Strongman, de nuestro país, su segunda casa.

La edición de este año fue un mano a mano entre Chacón y la colombiana Diana Peñuela, que llegaba como vigente campeona de la carrera más importante de nuestro país en la rama femenina. Desde el día uno se sabía que la camiseta del líder se iba a definir entre ambas.

Al principio parecía que Peñuela iba a cosechar un bicampeonato, pues en las primeras jornadas, disputadas en Tunja y Oiba (Santander), la manizaleña le ganó siempre el embalaje a su principal rival. De esta manera, Chacón se había quedado en el segundo lugar, a 15 segundos.

Sin embargo, en la tercera jornada —una contrarreloj individual entre San Gil y Barichara— la venezolana ganó medio título, pues allí fue la mejor con una extensa superioridad y le sacó 30 segundos a la entonces vigente campeona.

En la jornada del sábado, que tuvo llegada en Bucaramanga, la canadiense Nadia Gontova sorprendió y se quedó con el triunfo de etapa. Respecto al duelo individual entre Chacón y Peñuela, la primera se impuso en el embalaje por el segundo lugar de la fracción y con la bonificación estiró su ventaja a 18 segundos.

En el transcurso de la última etapa, Lilibeth sabía que solo debía cuidarse de los ataques de su principal rival para consagrarse como campeona. La manizaleña intentó dos veces escaparse, pero la venezolana se mantuvo a su rueda.

La canadiense Kaitlyn Rauwerda se llevó la última fracción, un circuito de 98 kilómetros celebrado en Bucaramanga, tras coronar una escapada junto a la juvenil antioqueña Carolina Vargas.

Detrás de ellas llegaron Peñuela y Chacón, quienes protagonizaron un último duelo en el embalaje por el tercer lugar. Pese a que la colombiana ganó ese duelo, la más alegra fue la campeona, que abrió los brazos tras completar el exigente recorrido.

