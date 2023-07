Catalina Usme: “No vinimos a ganarle a Alemania, vinimos a ganar el Mundial”

Catalina Usme intenta controlar un balón en el juego en el que Colombia venció a Alemania en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda. Foto: EFE - BIANCA DE MARCHI

Con los pies en la tierra. Así se vio Catalina Usme tras la emocionante victoria de Colombia frente a Alemania por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Australia-Nueva Zelanda.

La capitana y goleadora histórica de la selección de Colombia se mostró orgullosa, pero enfocada en el objetivo de todas, que es hacer historia y soñar con ganar el Mundial. “En la experiencia que he tenido en el futbol la victoria es muy linda, pero tiene dos momentos, uno de ellos es muy peligroso porque quizá te lleva a imaginarte cosas en la cabeza que no han sucedido”, dijo Usme.

La volante de América siempre ha hecho énfasis en no dejarse vencer por las emociones de las victorias y las derrotas, y ese mensaje lo volvió a recalcar tras el triunfo por 2-1 sobre Alemania, una de las favoritas al título del Mundial. “Les dije que teníamos que celebrarlo como equipo, pero como equipo teníamos que aplacarnos, porque aquí no vinimos a ganarle Alemania, vinimos a ganar el Mundial. (...) Yo siempre he dicho que la victoria dura cinco minutos y la derrota también, las dejé celebrar, pero calmé la euforia”, aseguró la capitana de la selección.

Usme habló de las buenas sensaciones que tiene el grupo y de la seguridad que se tienen para enfrentar a sus rivales sin importar el peso de la camiseta. “Esto tiene parte física, tiene parte mental, porque sentimos que deportivamente estamos en un momento especial como equipo, Sin duda alguna cuando salimos al campo les dije que no importa que fuera Alemana, porque somos 11 contra 11 y también estamos en la capacidad”.

Son siete partidos que venimos a disputar, hay que revalidarlo partido a partido, pues no podemos creer que porque ganamos a Alemania ya estuvo”, enfatizó Catalina Usme.

Colombia jugará el próximo jueves 3 de agosto a las 5:00 a.m. su partido contra Marruecos, en el último juego de la fase de grupos del grupo H.

