Cuatro escarabajos son favoritos

Los colombianos que correrán en la Vuelta a España

Redacción Deportes - @DeportesEE

Sin la presencia del actual campeón, el británico Simon Yates, el próximo sábado arrancará la edición 74 de la Vuelta a España, la última grande de la temporada. El equipo de Yates, el Michelton-Scott, contará entre sus filas con el colombiano Esteban Chaves, tercero en 2016, año en que se consagró en territorio ibérico su compatriota Nairo Quintana. El ciclista bogotano estará acompañado por el etíope Tsgabu Grmay, los neozelandeses Dion Smith y Sam Bewley, los australianos Nick Schultz y Damien Howsonel, el esloveno Luka Mezgec y el español Mikel Nieve. (Dos retiros en un mal día para Colombia en el Tour de L'Avenir)

Chaves vuelve a ser líder de una escuadra en una grande. No lo era desde el Giro de Italia 2016, en el que terminó segundo, por haber sufrido problemas de salud que lo alejaron de un buen rendimiento. Precisamente llega a la competencia española con la confianza en alto tras ganar la etapa 19 en la ronda italiana y visualizando un trayecto que le conviene: “El recorrido es realmente bueno para ciclistas como yo. La Vuelta me queda muy bien, me gusta el calor y estoy contento con la preparación que tuve en Colombia después del Tour de Eslovenia”.

Por su parte, Nairo correrá probablemente su última grande con el equipo Movistar, del que saldría para el Arkéa Samsic. El corredor boyacense, quien viene de ser octavo en el Tour de Francia ganado por Egan Bernal, comparte el favoritismo en la escuadra telefónica con el ecuatoriano Richard Carapaz, campeón del más reciente Giro de Italia. También pedaleará junto al español Alejandro Valverde.

“Fue un ciclo en el que me fue muy bien. Llegué allí muy joven y me enseñaron muchas cosas, comencé a ganar, me apoyaron y, luego, pues hemos completado este proceso de mutuo acuerdo”, manifestó Quintana, dando como un hecho su salida del Movistar y con la esperanza de llegar a un conjunto en el que se “sienta a gusto, feliz y me puedan apoyar 100 %”. Por ahora buscará ampliar su palmarés, que ya cuenta con un Giro de Italia (2014) y una Vuelta a España (2016). (Robinson Chalapud, el nariñense que conquistó China)

Otro boyacense que disputará la Vuelta a España es Miguel Ángel López, tercero el año pasado. Campeón del Tour Colombia y la Vuelta a Cataluña, Supermán estará arropado en el Astana por el danés Jakob Fuglsang y cuatro corredores españoles: los hermanos Gorka e Ion Izaguirre, Omar Fraile y Luis León Sánchez. Completan el equipo los italianos Manuele Boaro y Darío Cataldo, que también serán piezas claves para López en la montaña.

El otro colombiano con experiencia será Rigoberto Urán. El pedalista de Urrao viene de ser séptimo en la general del Tour y es de esperar que busque una mejor figuración en la general de esta Vuelta, debido a que su caída en la París-Niza le impidió competir, y esta ronda ibérica será su sexta carrera de la temporada. El antioqueño lidera la escuadra estadounidense del Education First, que esta vez llevará a su primera grande a Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita. Ambos esperan dar de qué hablar.

Martínez se perdió el pasado Tour de Francia por fracturas en ambas manos, pero tras su recuperación ganó la medalla de oro en la contrarreloj de los Juegos Panamericanos de Lima, mientras Higuita, quien es la revelación del ciclismo colombiano esta temporada, viene de ser cuarto en el Tour de Polonia y segundo en la clasificación general en el Tour de California.

El último de los colombianos del que se espera protagonismo es Fernando Gaviria. El velocista de La Ceja vuelve a una gran vuelta después de abandonar en la primera semana el pasado Giro de Italia, además de superar problemas físicos, los cuales le impidieron participar en el Tour de Francia. El objetivo es obtener más victorias por etapa en lo que va de la temporada. (Sergio Higuita, el niño que volaba en la ciclovía)

En 2019, Gaviria solo ha podido celebrar en cuatro oportunidades, y es su peor temporada de las últimas cuatro y la peor desde que entró en el radar de los mejores embaladores del mundo. Junto a él, en el UAE Team Emirates estarán el boyacense y también velocista Juan Sebastián Molano y el experimentado antioqueño Sergio Luis Henao.

Otra cuota colombiana en la Vuelta será Sebastián Henao, de la escuadra británica del Team Ineos, que no llevará al reciente campeón de la Vuelta a Burgos, Iván Ramiro Sosa. Y el último de los escarabajos que partirán el próximo sábado desde Torrevieja es el nariñense Darwin Atapuma, que correrá con la escuadra francesa del Cofidis.

En total, 3.272,2 kilómetros y 21 etapas tendrá la Vuelta a España, un certamen que puede redondenar un año histórico para el ciclismo latinoamericano.