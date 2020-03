“A los héroes de la salud, muchas gracias”: Rigoberto Urán

Redacción Deportes - @DeportesEE

“Estamos pasando un momento complicado en Colombia y en el mundo. Por eso, mi invitación es a que te quedes en casa, a que entrenes en casa y que disfrutes en casa con tu familia”, reconoció Rigoberto Urán, ciclista colombiano del Education First, en referencia a la lucha contra el nuevo coronavirus.

El subcampeón del Tour de Francia 2017 advirtió: “No sabemos qué va a pasar con las carreras. Además, no es tan importante, porque hay una prioridad, que es salvar nuestra especie, nuestro planeta. Las carreras pasan a un segundo plano. Sí seguimos entrenando, esperando que el equipo nos dé instrucciones y nos siga enviando los entrenamientos”.

Y le envió un mensaje emotivo a los encargados de tratar con los casos de COVID-19 en el país: “Un saludo muy especial y felicitar a todos esos héroes que están en el sistema de salud. A los médicos, a todas estas personas que en este momento para mí son los héroes porque están haciendo un trabajo increíble salvando vidas. A los héroes de la salud, muchas gracias por ese trabajo que están haciendo”.

(Ronaldinho, el niño que perseguía a Ronaldo)

“Yo, de momento, sigo acá entrenando en esto, que es de las cosas que más me cuesta porque no soy capaz de hacer más de dos horas en este rodillo. A veces mandan entrenamiento largos, pero bueno… Y Uno después de comerse unos frijoles… Pero aquí seguimos. Vamos para adelante todos juntos. Un abrazo y quédense en casa”, concluyó Urán, quien informó que las tiendas de Go Rigo Go se encuentran cerradas.