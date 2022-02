Los líos detrás de la participación de la Liga de Bogotá en los Nacionales de Ruta

Los ciclistas y miembros de los equipos se quedaron con las maletas listas. Foto: Archivo

A dos días del inicio de los Nacionales de Ruta de Pereira, los deportistas de la Liga de Bogotá recibieron una dura noticia: deberían costearse todos sus gastos. Eso luego de que los ciclistas tuvieron que pagar por participar en los chequeos clasificatorios para ganarse su lugar.

En una carta conjunta publicada por ciclistas, padres de familia y representantes mostraron su descontento con la gestión de la Liga de Bogotá. “Por eso los jóvenes tomaron la decisión de no asistir considerando que es una falta de respeto, una burla para con ellos obligarles a pagar un carnet y una actividad para dejarlos parqueados dos días antes del evento. Además de poner su propio material, su tiempo, esfuerzo y dedicación. Sé que pueden haber represalias, pues están los intereses de ellos por encima de los deportistas. Lástima, qué vergüenza”, dice el comunicado.

Al final cada uno de los deportistas encontró alguna manera de llegar a Pereira. Algunos equipos les tendieron la mano a unos deportistas y otros padres de familia se encargaron de los gastos de transporte, alimentación y hoteles, que, de acuerdo a la Liga, se les devolverán en algún momento.

En diálogo con este diario, Jaime Silva, presidente de la Liga de Bogotá, argumentó que la raíz del problema es que se les venció el reconocimiento deportivo. “Todo esto es el rezago de la pandemia. La Liga de Ciclismo de Bogotá ha subsanado cuatro veces, la última vez fue una comunicación que esperamos casi cuatro meses. A los ciclistas no les va a afectar nada, sus logros van a ser reconocidos, la parte económica es porque no teníamos para el transporte, hotel y comidas. A los padres de familia que se ofrecieron después se les devolverán el dinero de las cuentas”.

Y además negó que les haya dicho a los deportistas que viajaran a Pereira con sus propios gastos. “No he tenido el primer contacto con ninguno de los deportistas, estaba en cuarentena porque estaba contagiado. No he hablado con ningún solo deportista o padre de familia”.

Camila Valbuena, una de las máximas figuras del ciclismo femenino y de la Liga de Bogotá, se refirió a la situación. “Desafortunadamente se nos presentó este inconveniente con la liga, nosotros aún así seguimos con orgullo de representar a nuestra ciudad porque la ciudad no tiene nada que ver. A unos deportistas los apoyó el equipo, como en mi caso el Colombia Tierra de Atletas, pero hubo otros que tuvieron que correr con sus propios gastos”.

Y agregó que “es un problema que ya se viene presentando varios años. Siempre pasa algo, entonces que se den cuenta que los ciclistas tienen talento, hubo tres de Bogotá en el podio en la contrarreloj, falta apoyo”. Algunos deportistas prefirieron no hacer más comentarios por temor a represalias de la Liga.

Silva apuntó que hay un grupo de personas que se están aprovechando de un difícil momento administrativo de la Liga de Bogotá. “Asumo mi responsabilidad, es un trámite administrativo que viene con unas subsanaciones en las que ninguno de nosotros hemos sido negligentes. No somos la única liga que está corriendo sin reconocimiento deportivo. El único dador de recursos es el IDRD y esa es una desventaja con otros municipios. Muchos dicen que cómo la capital no va a tener plata, no es cierto... es que no es solo ciclismo, son 47 modalidades más y sin incluir las otras del deporte paralímpico”.

Algunos padres de familia también se quejaron porque la Liga de Bogotá es la única que les exige el pago de una licencia adicional diferente a la que todos los ciclistas del país deben pagar a nivel nacional con la Federación Colombiana de Ciclismo. “Esa licencia, de la que tanto denigramos, tiene una póliza que responde hasta por 20 millones de gastos médicos. Es por el bien de los deportistas, yo podría mostrar las asistencias médicas y clínicas de los deportistas que ha tenido accidentes. No entiendo todas estas críticas”, cerró el presidente de la Liga de Bogotá.