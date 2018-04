Mariana Pajón y un 2018 lleno de retos: fue cuarta en la Copa del Mundo en Francia

Redacción deportes

Mariana Pajón comenzó su temporada en Francia. En sus ojos se veía el deseo de volver a competir. Su preparación fue dura y enfocada en este día. Tuvo un pequeño receso por el matrimonio, pero desde enero no ha parado. Trabajó en todos los ámbitos: gimnasio, ciclismo de ruta y de pista. Incluso, tuvo una concentración con la selección de Colombia antes de viajar a Francia a principios de marzo, donde continuó su puesta a punto. Este sábado en la primera Copa del Mundo, que se disputó en Saint Quentin, finalizó en la cuarta posición.

No fue una carrera fácil para la colombiana. Después de dominar las fases previas, en la primera semifinal avanzó en la cuarta posición, tuvo que imprimir toda la potencia en su pedaleo para no quedarse por fuera de la serie final. Gracias a su experiencia lo logró. En la serie por el campeonato no logró posicionarse, como está acostumbrada, en la primera curva. Por delante de ella pasaron la holandesa Laura Smulders, la rusa Natalia Afremova y la australiana Saya Sakakibara. (Le puede interesar: Mariana Pajón, la bicicrocista de oro)

Pajón no pudo recuperar puestos. Aunque aceleró en los últimos dos peraltes, las tres bicicrocistas mantuvieron la ventaja y cruzaron en la primera, segunda y tercera posición, respectivamente. Cuarta pasó la colombiana. La clave en este deporte está en la posición en la que se supere la primera curva. Smulders pasó primera y se hizo inalcanzable. “Me sentí muy bien todo el día. No esperaba responder así, pero en la primera vuelta estuve fuerte, al igual que en la segunda. En la final sabía tenía que pasar primera la curva para ganar y así fue”, dijo la holandesa una vez terminó la competencia.

Así comenzó el camino de Mariana Pajón en este 2018, en el que tiene como objetivos principales los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán en julio en Barranquilla; los Juegos Sudamericanos de Cochabamba (Bolivia) y en la mitad de estas dos competencias está el campeonato mundial de BMX que se disputará en Baku (Azerbaiyán). “La idea es empezar con pie derecho este ciclo olímpico para lograr la clasificación a Tokio 2020”, afirmó Miguel Pajón, hermano de la bicicrocista.

En la competencia masculina, el ganador fue el holandés Niek Kimmann. Superó a los franceses Romain Mahieu y Joris Daudet. Segundo y tercero, respectivamente. Carlos Alberto Ramírez no logró avanzar a la serie final de la competencia. En semifinales sufrió un accidente y terminó en la sexta posición. Lo positivo, es que a pesar de la caída en la que se vio involucrado, no sufrió lesión alguna y pudo terminar la competencia por sus propios medios.

Clasificación:

1. Laura Smulders 37.121

2. Natalia Afremova 37.671

3. Saya Sakakibara 37.889

4. Mariana Pajón 38.478

5. Erike Vanhoof 38.666

6. Judy Baauw 39.283

7. Yaroslava Bondarenko 39.673

8. Drew Mechielsen 39.853