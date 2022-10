Medallas por coraje, así volvió Carolina Munévar del Campeonato Mundial de pista

Diana Carolina Munévar. // Comité Paralímpico Colombiano Foto: Comité Paralímpico Colombiano

Diana Carolina Munévar regresó a Colombia como la gran figura de la delegación del país que estuvo compitiendo en el Campeonato Mundial de para ciclismo de Francia, donde dos de las tres medallas conseguidas fueron por su cuenta. La otra, un bronce a cargo de Diego Dueñas en la persecución individual C4.

Munévar tiene 27 años, pero su palmarés es tan curtido como el de una atleta veterana. Tan solo en los últimos cuatro meses ha conseguido cuatro medallas. Dos oros en el Campeonato Mundial de Ruta y los dos bronces con los que aterrizó este lunes en Bogotá. Los consiguió en la persecución individual C2 y en el ómnium.

Mire nuestro especial: ¿A qué jugamos?: La identidad del fútbol colombiano

Fueron dos medallas hechas a pulso y que le costaron esfuerzo. En especial cuando su entrada en calor con el velódromo donde compitieron, en Saint-Quentin-en-Yvelines, no fue la ideal.

“Me costó mucho el primer día hacer el entrenamiento, iba un poco nerviosa. Normalmente, no soy así, tan nerviosa, pero allá si me costó mucho subir a la pista”, cuenta. Luego vino la primera medalla, en la persecución, donde le costó mantener el ritmo de las demás competidoras: “Esa clasificación fue muy exigente. Sabía que, pues Suiza venía muy fuerte, también a Australia. Cuando ya disputé la final, cambiamos la relación y fue correr con piernas, pero también correr con mucha cabeza porque al final sentía que ya no daba y dije no, esto lo voy a hacer por esos días, por el sacrificio de entrenamiento duro que he tenido que pasar y así termine la carrera”. Munévar consiguió llegar solamente por detrás de Amanda Reid (Australia) y Flurina Rigling (Suiza).

¿Esperando el Mundial de Catar 2022? Toda la información en un solo lugar, encuéntrela aquí

Junto con Diego Dueñas, Carolina es una de las más experimentadas atletas del momento en el para ciclismo colombiano. En este campeonato del mundo, su experiencia entró a ser compartida con la de varios para ciclistas que hicieron su debut internacional en Francia. Una interacción que fortalecerá las aspiraciones del para ciclismo colombiano de cara a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

“He aprendido en cada carrera y también he aprendido de las personas que siempre nos dan consejos pequeños, así que esos mismos consejos muchas veces también se los doy a ellos, a quienes están iniciando. Fue una muy grata experiencia poder compartir con personas nuevas porque a la final de cuentas es importante que el ciclismo paralímpico siga creciendo”, afirma.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador