Miguel Ángel López escampa de su tormenta en Medellín

La incertidumbre sobre el futuro de Miguel Ángel López se disipó parcialmente con su fichaje por el Team Medellín, escuadra continental y una de las más competitivas del rentado nacional. Con las puertas prácticamente cerradas en Europa, la ecuación López + Team Medellín parece haber sido la única alternativa para no perder vigencia en este 2023, sobre todo cuando ya en esta semana se comienzan a disputar carreras y empieza el calendario.

Que los equipos ya tenían su temporada planeada en diciembre cuando lo despidió el Astana y ninguna escuadra está dispuesta a asumir la contratación de un corredor vinculado a una investigación judicial por una operación antidopaje en España son factores que estuvieron presentes en el último mes hasta que ayer se resolvió la situación.

Para el Medellín no es un problema la carga reputacional que implique traer a López. Desde su fundación, en 2017, tiene los servicios de Óscar Sevilla, corredor implicado en la Operación Puerto, la más grande movida antidopaje del ciclismo moderno, quien ha estado en problemas varias veces en su carrera por dopaje.

Estamos encantados de hacer oficial la vinculación de @SupermanlopezN al equipo para la presente temporada. Qué orgullo que vistas nuestros colores y representes a Medellín por Colombia y el mundo.

Bienvenido campeón, MEDELLÍN será siempre tu casa



Tampoco tuvieron reparos en ofrecerle un espacio en su plantilla a Nairo Quintana, que al igual que López, de momento no tiene una buena relación con los entes rectores del ciclismo y los organizadores de las grandes carreras después de su pleito por el positivo por tramadol y la descalificación del Tour de Francia 2022. De arranque Nairo dijo que no, pero con la llegada de López y el calendario andando, quién quita que las cosas cambien.

Deportivamente, para el Medellín, es un fichaje de marca mayor. Quitando los problemas en Astana y Movistar, López lleva dos años consecutivos peleando el podio de la Vuelta a España. En 2021, cuando se bajó de la cicla y abandonó, era tercero, mientras que en 2022 fue cuarto. Aunque parece la única alternativa para mantenerse vigente, pasar de pelear las grandes cumbres con los mejores escaladores, pertenecer a la élite del ciclismo mundial y ser uno de los capos para carreras de tres semanas a correr en un equipo continental no puede dejar de ser visto como un retroceso.

Esto sin contar que su vinculación a la operación Ilex, la misma que vincula su nombre a la red de distribución de dopaje del médico español Marcos Maynar, es una investigación que sigue en curso y de la cual aún faltan detalles por conocerse. En España, la prensa viene hablando hace semanas de que López no solo estaría implicado en la red de distribución, sino que también habría usado sustancias suministradas por Maynar.

“Los documentos de la investigación que las acreditan, en particular las relativas a una inyección de la hormona menotropina que López recibió supuestamente en Budapest antes del comienzo del Giro 2022 en la capital húngara y le produjo una inflamación que lo obligó a retirarse de la carrera italiana, según ha podido saber este periódico, le llegaron a Vinokurov a través de la International Testing Agency (ITA), la agencia independiente que gestiona los asuntos de dopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI)”, afirmó El País.

Todo indica que además de las implicaciones con la justicia española, también habría que tener en cuenta las medidas o sanciones que aplique la UCI, que debe estar siguiendo de cerca el curso de la operación Ilex.

“Ha sido un año complicado, me quedé sin equipo finalizando el año, todos los equipos están llenos en sus nóminas. No había espacio. Es el equipo que me dio la confianza para poder seguir. Empezar en San Juan, continuar en carreras con la gente del World Tour y poder pasar el año”, afirmó López en el video con el que lo anunció Team Medellín.

Pasar el 2023, mantenerse activo, no perder vigencia y aprovechar las carreras de relevancia en el calendario World Tour a las que logre acceder la escuadra paisa parecen ser los objetivos de López en esta temporada. Una temporada en que las cosas pintan complicadas para el corredor de 28 años.

