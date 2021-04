Miguel Ángel López: “Ir a los Olímpicos dependerá de cómo salgamos del Tour”

El ciclista colombiano atendió a los medios este miércoles. Iniciará su temporada en el Tour de Romandía.

Miguel Ángel López ha tenido que ver por televisión cómo ha iniciado una nueva temporada del World Tour. Y con café en mano se ha dado cuenta del dominio de Primoz Roglic y Tadej Pogacar, y eso lo ha motivado más y más para salir a entrenar y preparar un año que iniciará el próximo 27 de abril en el Tour de Romandía.

El ciclista de Movistar, que ya se encuentra recuperado del COVID-19, al igual de la caída que sufrió en el Giro de Italia del año pasado, habló con los medios en la primera rueda de prensa de este 2021, un espacio para saber sus sensaciones, sus objetivos y lo que viene más adelante.

A su lado estuvo Eusebio Unzué, mánager general del Movistar, quien también se refirió a un año en el que el Tour de Francia, al menos estar en el podio, es el anhelo de todos.

Estas fueron sus respuestas más destacadas:

Qué piensan de esta etiqueta para el Tour

Eusebio Unzué: Inevitablemente, además de la condición de escalador, una gran vuelta, como el Tour, si algo necesita es corredores completos y sobre todo regulares, que sean capaces, que puedan estar a gran nivel. El de este año está marcado por unos Pirineos selectivos y unos Alpes que no parecen tan agresivos, pero serán complicados. En ese podio de París estarán grandes escaladores que se hayan defendido contra reloj, que puedan mantener esa regularidad.

Miguel Ángel López: Tenemos grandes oportunidades. La regularidad en las tres semanas es importante, creo que lo podemos hacer bien. Hay que tener fuerza y el ánimo que nos envíe la gente. Estaremos peleando.

Qué significa estar en Movistar

M. Es un orgullo estar en uno de los mejores equipos de la historia, ahora soy parte de esta linda familia. Vamos a seguir dando lo mejor para dejar en alto el nombre de Movistar.

Considera que con Movistar pueda haber protagonismo en el Tour.

M: Siempre me ha gustado correr agresivamente. El ciclismo ha cambiado y tenemos buen calendario por delante, por Romandía como primer paso para llegar al Tour. Es uno de los mejores equipos en el World Tour y este año no será la excepción.

CONFIANDO EN LLEVAR A CICLISTAS COLOMBIANOS, POR QUÉ SE DEFINIÓ POR MIGUEL ÁNGEL

E: El talento colombiano ha sido parte de la esencia de nuestro equipo desde que nacimos en los 80. Han pasado grandes corredores, ahora el último es Miguel Ángel, contar con él, una fortuna, y con la lesión en el olvido es un hombre capacitado para generar ilusiones y esto de partida es una garantía: después viene la salud, suerte, forma, cosas que se necesitan para terminar de estar en lo más alto. Somos conscientes que en el kilómetro cero estamos con un hombre que nos da confianza y mucha emoción. Por años y experiencia está en un gran momento, de a poco esperemos que la mala suerte lo respete.

GRAN OBJETIVO NO SOLO EN LO DEPORTIVO

M. El gran objetivo es el Tour. Vamos a centrarnos ahí y luego será la segunda chance, que será la vuelta a España y encajar en el equipo. Soy parte de la familia, estamos trabajando de meses atrás, poniendo las piernas a tope.

PUNTO DÉBIL DE LOS ESLOVENOS PARA SUPERARLO

M. El estar en casa nos ha permitido ver bastante lo que han hecho ellos. Me despierto con un buen café, veo las carreras y me voy motivado a entrenar. Los eslovenos son los hombres a vencer desde el año pasado, así que el secreto es pegarnos una probadita con ellos porque he estado mucho tiempo descansando.

CON LAS DOS CARRERAS ANTES DEL TOUR SERÁ SUFICIENTE

M. Sí, a veces no hace falta correr tanto sino tener una gran preparación, tener la cabeza despejada y tranquilidad mental y emocional cuenta bastante, todo hace parte del trabajo y hay cosas que no necesariamente tenemos que tener muchos días de competencia.

MOVISTAR Y VARIOS LÍDERES EN AÑOS ANTERIORES

E. Los planteamientos los hacemos con base en el perfil de la carrera y del corredor y lo vamos adecuando. Miguel A. después de medio año sin competición, y ahora cinco meses sin correr, es un interrogante por ahora, pero en mes y medio o dos meses creemos que estará en buen nivel. Ya no sé si estará al mismo nivel del año pasado, no creo que esté por debajo. En esas condiciones es lógico que tengamos que protegerlo. Llegado el caso podría ser Miguel Ángel y Enric Mas, y que sea la propia carrera la que vaya determinando y definiendo todo y a quién hay que apoyar.

M. Mi entrenamiento fue igual, solo se ha retrasado el reencuentro con las competencias. Lo importantes es que hay que verlo de la mejor manera, con la familia puede que eso recargue más. He entrenado bien.

UN CORREDOR EMPIECE TAN TARDE LA TEMPROADA

E. La lesión que lo privó ya está superada. Le ha permitido poder hacer una base de entrenamiento muy sólida, ahora no estará como los corredores que llevan 25 días de carrera, pero es algo que tenemos trabajar, tenemos dos meses hasta el Tour.

Explicar la gravedad de las heridas en el Giro

M. Fue un golpe fuerte, la verdad. Fue contra las vallas y fuerte, fuerte. Tuve una lesión en el cuádriceps derecho, rotura del recto anterior y un corte hacia la cadera, y se vieron afectados algunos nervios. Con el equipo le dimos el tiempo necesario, estuvimos haciendo toda la rehabilitación de la mano de Gustavo Castro y fue avanzando poco a poco. Ya llevo un par de meses entrenando y no tengo ningún problema hasta el momento. Hemos hecho un par de entrenamientos fuertes y he respondido.

Cuál será la hoja de ruta previo al Tour

E. En la Vuelta a Andalucía veremos si haremos el Dauphiné Liberé, el Tour de Suiza, o algunas clásicas, ahí ya barajaremos las opciones para ver cuál debe ser la última carrera antes del Tour. Todo en función de cómo salga de Andalucía.

JUEGOS OLÍMPICOS ENTRE LOS PLANES Y SECUELAS DE COVID

M. Claramente están los JJOO, es una oportunidad muy linda, pero dependemos de cómo salgamos de la batalla del Tour. Ese es el factor principal. Eso determinará si estaremos o no.

Secuelas del COVID al inicio, creo porque el cuerpo queda un poco destrozado, malo en defensa, empezar a entrenar no es fácil. No puedes dar todo al comienzo y bueno, eso fue mejorando, el día a día vas sintiéndote mejor.

LAS CRONOS

M. Claro que se puede mejorar, lo importante es la constancia, la disciplina le hemos dedicado mucho tiempo a la contrarreloj, tomando la cabrita por los cachos para que cuando la tengamos nos sintamos más a gusto, más cómodos. Si te empeñas en algo encontrarás resultados.

DUELO DE LOS ESLOVENOS

E. Ellos dos forman parte de ese grupo de corredores que están convirtiendo al ciclismo en un espectáculo diario, a cada carrera que se va. Chicos prematuros, corredores espectáculo, que te arrancan a 40 km, que hacen cosas que antes no eran habituales, y eso nos ha llevado a que un país sin una cultura ciclística resulta que ahora tiene el privilegio de tener a dos de los suyos liderando el ciclismo mundial.

NUEVO MATERIAL, BICICLETA

M. Una maravilla, a tope, con el mejor material. Toda la última tecnología, es una maravilla, una dicha total. Lo digo porque he probado otros componentes y me siento muy bien.