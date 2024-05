Miguel Ángel ‘Supermán’ López: “Apelaré de inmediato y defenderé mi inocencia”

Miguel Ángel Lopez corrió con el equipo Astana entre 2015 y 2020. También en 2022. Foto: @AstanaTeam - @AstanaTeam

La Unión Ciclística Internacional (UCI) anunció en un comunicado este miércoles 29 de mayo que el ciclista colombiano Miguel Ángel López fue sancionado con cuatro años de suspensión por “violación de las reglas antidopaje”.

El Tribunal Antidopaje de la esa entidad consideró al ciclista boyacense de 30 años responsable de violar el reglamento “por uso y posesión de una sustancia prohibida (menotropina) en las semanas anteriores al Giro de Italia de 2022 y le impuso un periodo de suspensión de cuatro años”, del “25 de julio de 2023 hasta el 24 de julio de 2027″.

Minutos después de que el comunicado se hiciera público, “Supermán” reaccionó en sus redes sociales: “Hoy he sido informado sobre la decisión de la @UCI_cycling y la sanción de suspensión por cuatro años. Discrepo profundamente de la misma, entendiendo que se desmarca de las decisiones previas realizadas por los juzgados españoles y del propio TAS, insisto en mantener la existencia de una infracción basada en la interpretación de unas conversaciones que fueron sesgadas y manipuladas”.

Agregó que “entiendo que la infracción es inexistente y la sanción injustificada. Apelaré de inmediato ante la UCI y defenderé mi inocencia como siempre lo he hecho, confío en regresar al mundo competitivo del ciclismo”.

¿Dónde están las pruebas contra Miguel Ángel López?

El caso de López e muy extraño porque hace pocos días el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) lo había declarado inocente. Y ahora en sancionado con base en un informe de la Guardia Civil española, mientras que otros involucrados en esa investigación no han sufrido castigos. Podría haber también algún interés de los equipos para no indemnizar al pedalista, por rescindir su contrato sin justa causa en caso de que no fuera sancionado.

Hasta el momento no se han conocido los resultados de los controles antidopaje, en Italia, Colombia o Argentina, que demuestran que el pedalista evidentemente usó la menotropina. Todo se basa en declaraciones e interpretación de las mismas.

En diciembre de 2022, Miguel Ángel López fue despedido por el equipo Astana, que explicó entonces haber “descubierto nuevos elementos que muestran la relación probable” entre el médico Marcos Maynar, vinculado a varias investigaciones por tráfico de medicamentos prohibidos, y el escalador colombiano.

El colombiano,. ganador de la Vuelta a Suiza en 2016 y de la Vuelta a Cataluña en 2019, lamentó entonces “una ruptura abusiva e injustificada” con la escuadra kazaja, a la vez que negó “toda acusación que pueda manchar” su “nombre y honor como corredor profesional”.

Ganador en 2020 de la etapa del Tour de Francia con final en la cima del Col de la Loze, “Supermán” López ya había sido suspendido una semana por su equipo tras ser detenido en el aeropuerto de Madrid el 22 de julio de 2022. Luego fue readmitido por el Astana ante “la ausencia de elementos encontrados por las autoridades españolas o la UCI”, indicó la formación.

A comienzos de 2023, el ciclista fichó por el Team Medellín-EPM, con el que ganó la Vuelta a San Juan en Argentina y la Vuelta a Colombia, antes de su suspensión, ahora ratificada por la Unión Ciclística Internacional a pesar de que la justicia ordinaria no encontró culpable al deportista.

