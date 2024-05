“Nadie creía ni daba un peso”: Nairo Quintana al culminar el Giro de Italia

Nairo Quintana superó las expectativas que había sobre él en este Giro de Italia. Foto: Getty Images - Tim de Waele

Con tres colombianos en el Top 20 concluye este domingo la edición 107 del Giro de Italia. Roma se vistió de gala para recibir a Daniel Martínez, subcampeón de la carrera, junto a Tadej Pogacar, el amplio dominador de este certamen.

Además de Martínez, este Giro tuvo una buena presencia colombiana cortesía de dos integrantes del Movistar Team. Éiner Rubio finalizó en el séptimo puesto, mientras que su gregario, Nairo Quintana, lo hizo en la casilla 19.

“Después de que nadie creía ni daba un peso, y la valentía que nos ayudaron a impulsarnos hacia adelante, hace que hoy volvamos a estar aquí, en una carrera grande de tres semanas a un buen nivel. Es satisfactorio, es motivo realmente de muchísima emoción”, comentó el pedalista boyacense, campeón de la Corsa Rosa en 2014.

Para Quintana, de 34 años, el último año y medio estuvo lleno de altibajos. Tras participar en el Mundial de Ciclismo de Wollongong, en septiembre de 2022, el pedalista boyacense fue sancionado por uso de tramadol en el Tour de Francia de ese mismo año, carrera de la que fue descalificado.

"Pogacar destapó su admiración total por Nairo Quintana tras su gran actuación en la etapa 15" De niño veía a Nairo y haberlo visto a mi lado, alcanzarlo y verlo después en la distancia es un motivo de orgullo para mi..."hoy ha hecho una gran etapa".☺️🤗 https://t.co/AGEfvI0pGD pic.twitter.com/658z6X5Nro — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) May 20, 2024

Desde entonces no compitió en el World Tour y al final de la temporada no consiguió un nuevo equipo. Se puso a entrenar en solitario durante 2023, en el que la única competición oficial en la que participó fue el Campeonato Nacional de Ruta, en el que quedó tercero.

Revancha para Nairo Quintana en el World Tour

A finales del año pasado se conoció que Movistar, el equipo en el que logró su mejor versión, iba a darle la confianza nuevamente. Antes del Giro se fogueó en el Tour Colombia y la Vuelta a Cataluña, en la que se lastimó un brazo. No obstante, se recuperó a tiempo para competir en la Corsa Rosa.

“Es de emoción y alegría terminar una carrera de tres semana más. Creo que completaré la 18 Grandes Vueltas. Pocos lo han hecho” respondió cuando el corresponsal de Caracol Sports le preguntó por sus sensaciones al final de la carrera.

Nairo Quintana 🇨🇴 esprintando en la Cima Coppi del #GirodItalia 🇮🇹 . Prometió que iba a estar en buena forma en la tercera semana y cumplió. pic.twitter.com/VPRUGnubvs — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) May 22, 2024

Ya respecto al balance de la carrera, Nairo comentó que “hoy terminamos con un buen nivel, con una victoria de etapa, con un hombre entre los 10 primeros de la general —Éiner Rubio—, tres veces segundos, dos de Pelayo Sánchez y uno mío. Estuvimos siempre ahí luchando y hemos hecho un gran Giro de Italia”.

Nairo siempre pensó que podía regresar al World Tour y al lograrlo dijo sentirse muy emocionado, en especial con su buen desempeño en el Giro. Su entorno, asegura, fue clave en que se diera su regreso. Lo acompañaron en el año que estuvo por fuera de la élite.

“A todos agradezco sus mensajes de apoyo, a los críticos también porque me hacían levantarme con más valentía para demostrarles que no era lo que pensaban. Hoy estamos pedaleando. Gracias a la afición, a mi esposa Paola y equipo de trabajo, a todos mis amigos que me han ayudado”, concluyó el pedalista boyacense.

