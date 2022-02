Nairo Quintana correría el Tour de Francia y la Vuelta a España

El colombiano Nairo Quintana se estrenó en la temporada 2022 con el título del Tour de la Provenza. / Getty Images

Tras algunos desencuentros el año pasado, las cosas han empezado de la mejor manera para Nairo Quintana y el Arkea Samsic tras su título en el Tour de la Provence. Se notó la buena condición del boyacense en todos los terrenos: en la montaña, los abanicos, los embalajes y la contrarreloj.

Tras los problemas administrativos del Qhubeka, Arkea, que no es equipo World Tour, aprovechó ese espacio y por primera vez contará con el derecho de correr las tres grandes vueltas. Sin embargo, este lunes medios franceses reportaron la decisión de no correr el Giro de Italia. El foco serán el Tour de Francia y La Vuelta.

Aquí, toda la información deportiva)

Por recurrido, ante las pocas etapas contra el reloj, el Giro era la carrera que mejor se le acomodaba a Quintana. Tanto en el Tour y en la Vuelta habrá cronos largas.

Así las cosas, Nairo Quintana partirá el Tour de Francia luchando la clasificación general luego de enfocarse en la clasificación de montaña el año anterior. Eso sí, a medida de que la carrera avance irá afinando sus objetivos: si pelear otra camiseta o una etapa, tal como lo confirmó en una rueda de prensa hace unos días.

(Juegos de Invierno: Kamila Valieva, autorizada por el TAS para seguir compitiendo)

Y en La Vuelta también peleará la general en una carrera en la que ya están confirmados Primoz Roglic y Tadej Pogacar.