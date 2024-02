Nairo Quintana explicó su mal rendimiento en el Tour Colombia: ¿qué le pasó?

Nairo Quintana (izq.) junto a Rigoberto Urán en el Tour Colombia. Foto: EFE - Carlos Ortega

Nairo Quintana tuvo que poner pie a tierra en el primer tramo de la temporada. Al pedalista del Movistar Team le tocó frenar el inicio de su temporada, tras dar positivo por Covid-19.

La noticia de su enfermedad y la suspensión de su preparación la confirmó el mismo ciclista en un video difundido a través de las redes sociales de su equipo.

“Me hice la prueba del COVID y me salió positivo. Me dio fuerte, he estado con muchos síntomas”, indicó el ciclista.

Quintana explicó que ya se sentía enfermo desde el Tour Colombia, que terminó el pasado domingo con triunfo de Rodrigo Contreras, razón que explicaría por qué no tuvo un buen rendimiento en la carrera.

“No he podido salir a entrenar. Terminé el Tour Colombia muy enfermo. Ya me sentía desde días anteriores bastante mal, había cogido una gripa”, contó el ciclista sobre sus síntomas en plena carrera.

🏥🦅🇨🇴 Info @NairoQuinCo / @ograncamino_igt



En los últimos días del #TourColombia2024, Nairo vio mermado su estado de salud, y posteriores pruebas han confirmado un proceso vírico que impedirá al boyacense estar en Galicia.



El debut de Nairo en Europa será comunicado pronto. pic.twitter.com/Fvr8Z2CJG5 — Movistar Team (@Movistar_Team) February 15, 2024

Nairo Quintana estaba programado para participar en O Gran Camiño, en España. Sin embargo, el ciclista no correrá esta carrera mientras adelanta su proceso de recuperación.

