Nairo Quintana renunció a la Vuelta a España para defenderse ante el TAS

Oficial: Nairo Quintana no correrá la Vuelta a España 2022. Así lo anunció el propio ciclista este jueves, después de que el miércoles la Unión Ciclística Internacional (UCI) anunció su descalificación del Tour de Francia por infringir el uso de tramadol.

Según explicó Quintana, quien no fue suspendido y podía correr la carrera, su retiro de la competencia fue en razón de preparar su defensa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés).

En un video, el pedalista del Arkea, explicó las razones por las cuales no participará en la carrera.

“He podido reflexionar durante la noche. Ahora mismo no tengo cabeza, y el cuerpo no está para hacer la competición. No me encuentro en condiciones, prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación de la UCI. Trabajaré durante estos diez días para demostrar que no tengo ningún problema y nos veremos en las próximas competiciones”.

¿Qué es el tramadol?

La noticia de Nairo Quintana y el uso de tramado estalló el pasado 17 de agosto. La UCI notificó al colombiano a través de un comunicado público en el que decía: “Nairo Alexander Quintana Rojas ha sido sancionado por infringir la prohibición de uso de tramadol en competición establecida en el Reglamento Médico de la UCI con el objetivo de proteger la seguridad y la salud de los ciclistas a la luz de los efectos secundarios de esta sustancia”.

De acuerdo con el máximo ente del ciclismo mundial, el tramadol, que es un analgésico opioide creado en 1977 en Alemania para producir un cierto nivel de analgesia para aliviar el dolor moderado o moderado intenso, es un analgésico prohibido desde el 1 de marzo de 2019 para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia y prevenir accidentes y caídas.

