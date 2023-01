¿Nairo Quintana se retira? Un rumor que crece en medio de las dudas por su futuro

Nairo Quintana vive uno de los momentos más complicados de su carrera. Foto: Twitter Arkea

El presente de Nairo Quintana está complicado y no se despeja. En medio de las dudas por su futuro, el supuesto veto que le pusieron en Europa tras su sanción por usar tramadol en el último Tour de Francia y la incógnita de su siguiente paso, este lunes saltó una versión que cada vez tiene más fuerza: su posible retiro.

Así lo informaron en Ciclismo en grande. Según el periodista Luis Escobar, ante la imposibilidad de encontrar un nuevo equipo en el World Tour para seguir su carrera, el pedalista boyacense habría tomado la decisión de dejar el ciclismo profesional.

Más deportes: Abierto de Australia: Cabal y Farah, eliminados en tercera ronda

En la última semana, un equipo italiano, el Team Corratec, surgió como posible destino para el ciclista colombiano, pero el mismo director del equipo, Serge Parsani, descartó su llegada.

De hecho, el italiano explicó que su equipo hace parte del MPCC (Movimiento por un ciclismo limpio) y que por esta razón sería imposible la llegada del colombiano.

“Hoy por hoy resulta difícil para nosotros hacer un acuerdo con Nairo. Se necesitaría que la UCI le diese una mano a Nairo permitiéndole llegar a una escuadra World Tour, pues nosotros estamos todos en el MPCC. Solo equipos como el Soudal-Quick Step, UAE, y otros que no están en el MPCC, lo podrían contratar. Igual nadie ha dicho que él no puede correr, pues no ha estado sancionado por la UCI”, dijo en entrevista para la revista Mundo Ciclístico.

Le puede interesar: Dani Alves fue trasladado de cárcel por “motivos de seguridad”

La negativa de los equipos para contratarlo, a pesar de que su sanción fue por uso de una sustancia prohibida más no dopante, y la postura de la Unión Ciclística Internacional (UCI) tienen muy molesto al boyacense, indican las fuentes que hablan de su retiro.

Nairo Quintana tiene intención de volver a correr en Europa, por lo que cualquier escuadra que no esté en el World Tour estaría por fuera de sus expectativas. Y así las cosas, Nairo Quintana no ve otro camino que el retiro, indican los rumores.

Lo invitamos a leer: Sam Bennett ganó la primera etapa de la Vuelta a San Juan

De hecho, hace un par de meses, desde Antioquia, Quintana, campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España, recibió una oferta del Team Medellín, que recientemente contrató a Miguel Ángel López. Sin embargo, como ya fue dicho, la intención de Nairo Quintana no pasa por dejar la élite, sino por volver a ella.

Recientemente, Roger Legeay, presidente del MPCC, ha asegurado en entrevistas que ningún equipo que haga parte del movimiento por el ciclismo limpio podría contratar a Quintana. Y también dijo que el colombiano violó las normas, sentencia dictaminada por la UCI y el TAS. Palabras que no le cayeron nada bien al pedalista exMovistar y que dinamitaron su decisión, aunque por ahora esto no pasa de un rumor.

Nairo Quintana, de apenas 32 años, citó a los medios de comunicación para una rueda de prensa en la mañana del miércoles. Hasta entonces, no se sabrá a ciencia cierta qué depara su futuro. Por ahora, los rumores de su retiro crecen. Habrá que esperar qué sucede en las próximas horas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador