Nairo Quintana: su llegada al Movistar desata críticas de un exciclista

Nairo Quintana fue presentado oficialmente por el Movistar Team en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Nairo Quintana regresará a las competencias de la mano del Movistar Team, el equipo con el que logró consagrarse como uno de los mejores en su disciplina. Así, el ciclista de Cómbita, Boyacá, pondrá fin a su temporada sin correr después de su descalificación del Tour de Francia 2022, tras dar positivo por el analgésico tramadol, prohibido en el ciclismo desde 2019.

Aunque esta ha sido una gran e importante noticia para el deporte nacional, hay algunas personas del gremio internacional que no la han visto con los mismos ojos. Thomas Dekker, exciclista neerlandés, fue uno de los que no dudó en expresar su inconformidad y descontento por el regreso de Quintana.

Para Dekker, la contratación del colombiano debe ser argumentada, cuando una acusación de dopaje fue la que lo alejó de las competencias. “Es especial que haya podido concretarse. El ciclismo es el único deporte donde se puede tener una opinión positiva del tramadol, y de hecho es extraño que lo haya usado sabiendo que es una sustancia que se controla”, dijo el europeo, quien también tuvo problemas con dopaje en su carrera, lo cual lo motivó a convertirse en un abanderado en contra de estas prácticas.

“¿Por qué consumió tramadol? El único modo en que pudo llegar al organismo es por ingesta oral (...) Me molesta un poco, porque hay proteger a gente en estado vulnerable, pero aquí no se dieron explicaciones. Y aunque el ciclismo actual es mucho más limpio, esto es una advertencia. Si ingirió eso, ¿entonces qué otras cosas pudo haber tomado?”, cuestionó.

Reglón seguido, puso en tela de juicio el accionar de Movistar frente a la inclusión de Nairo Quintana en su escuadra. “Movistar no debió ficharlo porque no hubo explicaciones. Que en 2023 una empresa tan grande le haya dado otra oportunidad es un lujo. Quintana pagó por lo que hizo, pero que él y Movistar no hayan respondido preguntas es sinónimo de un ciclismo de viejos tiempos”.

En 2018, Thomas Dekker lanzó un libro titulado “Thomas Dekker, mi lucha”, en el que confesó que tuvo una sanción por dopaje, pero que no tuvo gran revuelo mediático. “El doping estaba, por todas partes, en nuestro equipo, en otros equipos. Cortisona, bolsas de sangre, pastillas para dormir. Si uno está rodeado constantemente del absurdo, piensa que es normal”, contó en su novela autobiográfica.

¿De qué acusan a Nairo Quintana?

En el Tour de Francia de 2022, el campeón del Giro de Italia de 2014 y de la Vuelta a España de 2016 fue descalificado por dar positivo por el analgésico tramadol. El colombiano apeló la decisión impuesta por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por infringir su reglamento médico ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que desestimó el recurso.

El tramadol es un analgésico prohibido por la UCI desde el 1 de marzo de 2019 para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia, pero no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y, por tanto, el caso de Quintana es por infringir el reglamento médico, pero no es considerado dopaje.

