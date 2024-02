“Necesitaba un respiro para fortalecerme y tomar muchísima madurez”: Nairo Quintana

Fernando Gaviria, Harold Tejada, Richard Carapaz, Alejandro Osorio, Brandon Rivera, Esteban Chaves, Rigoberto Urán, Alejandro Valverde, Egan Bernal, Mark Cavendish y Nairo Quintana en la rueda de Prensa del Tour Colombia 2.1 2024. Foto: Prensa Tour Colombia

Los ojos del mundo del ciclismo están puestos sobre Colombia. Más exactamente en Paipa, Boyacá, donde arrancará este martes el Tour Colombia 2.1 2024. Como previo a la carrera, este lunes en el Hotel Lanceros, algunas estrellas de la competencia brindaron sus últimas palabras antes del pistolazo de salida.

Desde las 10:00 a.m., figuras como Nairo Quinta, Egan Bernal, Mark Cavendish, Richard Carapaz y Rigoberto Urán hablaron acerca de sus objetivos en la carrera, su impresión sobre Colombia y los desafíos que tendrá la competencia más importante del país.

“Me siento mejor. Si comparo con el año pasado, cualquier cosa es ganancia. El año pasado sufrí bastante en todas las carreras en las que estuve y en esta pretemporada me estoy sintiendo mucho mejor. Este año espero disfrutar de las carreras como lo hice en los Nacionales de Ruta. Más allá del rendimiento o ganar, espero ir a ganar a las carreras y poder disfrutar. Me encantaría hacerlo de nuevo en el Tour Colombia y espero dejar todo en la carretera para llegar a la línea de meta dando lo mejor de mí”, aseguró Egan Bernal para El Espectador.

“Es una carrera muy especial para todos los colombianos. Como ciclista de ruta fue mi primera carrera grande y eso es muy especial. No se pudo hacer en tres años, fue durísimo. Aquí uno da un 10% extra para ganar en el país y con la familia. Uno da un poquito más. Es de mis carreras favoritas. Ojalá se pueda seguir haciendo y estoy seguro de que todos los colombianos la disfrutamos muchísimo”, Bernal.

Junto al corredor de Zipaquirá, los focos estuvieron puestos sobre Nairo Quintana, quien recibió los elogios de Fernando Gaviria. “Nairo es un líder. Siempre responde. Correr aquí en Colombia siempre es lindo. Es una carrera que va a mover mucho la afición”, dijo.

“Me emociona que ellos puedan contarle al mundo lo que nosotros siempre hemos hablado. Sobre nuestra naturaleza, nuestra gente y nuestras carreteras. Eso lo más bonito. La respuesta de los boyacenses y colombianos va a ser innata. Hemos hecho la propaganda para que, sobre todo, salgan esos niños para que se contagien del deporte y salgan a ver a sus ídolos. Todos los corredores están emocionados. Están encantados con Colombia, así que algunos se van a quedar para seguir su preparación para lo que viene”, mencionó Nairo.

“Estoy feliz y cuando estás feliz todo parece que sale bien. He hecho muchísimo trabajo. Algo incansable. A veces no se ve porque no se puede transmitir todo eso. Necesitaba un respiro para fortalecerme y tomar muchísima madurez. Hay jóvenes que están muy fuertes. No soy viejo, pero ya entras a ver que tienes cierta edad y canas, aunque esas canas pueden ser experiencia”, agregó el boyacense.

Cavendish, quien se notó sonriente y atento a las preguntas de los periodistas, afirmó que está en un buen punto físico y mental, pese a la altura. “Soy muy afortunado. He tenido la fortuna de estar con varios velocistas durante estos años y he podido correr con ciclistas de varias generaciones. Me he adaptado a los cambios que se han hecho. Alejandro Valverde me enseño que hay que amar a la bicicleta”, dijo Cavendish.

Sobre el trabajo del Astana durante las últimas tres semanas, el británico señaló: “Es mi primera vez en Colombia, pero ahora me quiero quedar aquí. Estuvimos en Medellín, ahora en Paipa. Ahora entiendo por qué los corredores colombianos se desempeñan muy bien sobre el nivel del mar, casi como un juego. El amor por la bicicleta es muy fácil de ver aquí y no puedo esperar por empezar la carrera. Sobre el esprint, vamos a ver qué sucede. Fernando Gaviria también tiene un equipo muy fuerte. Hay buenos corredores colombianos que nos pueden sorprender”, agregó el británico

Otro de los destacados fue Alejandro Osorio, campeón Nacional de Ruta. “Contento con la victoria del Campeonato Nacional. Siempre hay nivel. Vamos a dar el 100% para representar el equipo y la bandera en el pecho. Ganar siempre es difícil, pero espero hacerlo”, señaló Osorio.

Sobre la quinta etapa, la cual será la más retadora, Esteban Chaves comentó que “el Alto del Vino es la etapa reina. Ahí empecé a montar bicicleta. Para todos es emocionante competir otra vez en Colombia. Cada vez”.

“Colombia es para mí un país especial, una vitrina para seguir mi camino y formarme como corredor. En mi país no tenemos un ciclismo como el colombiano, y esta carrera es importante para toda América Latina, y es un orgullo contra con los mejores equipos y corredores”, dijo Richard Carapaz.

Sobre el final, Rigoberto Urán habló sobre el Tour Colombia y despejó las dudas sobre su retiro. “Tenemos un gran equipo, pese a que se nos fue Andrey Amador por un tema familiar. Es muy bonito correr aquí. Estoy motivado y con ganas de hacerlo bien. Queremos hacer bien las cosas. Esto es una exposición muy bonita para muchos ciclistas jóvenes”, dijo Urán.

“No me voy a retirar este año. Se ha pensado porque yo tengo una edad y uno no rinde como antes. Hay un equipo muy grande detrás de mí. Es algo que se tiene que consultar en familia. Se está hablando. Disfruto montar bicicleta. A mí me gustaría ir a los Juegos Olímpicos, pero qué voy a ir por allá”, agregó.

Finalmente, el exciclista Alejandro Valverde acompañó a los deportistas en la rueda de prensa y aseguró que ”estar rodeado con mis rivales, me hace sentir como ciclista otra vez. Disfruto mucho, pese a la altura. Será una carrera bonita y espero que los aficionados disfruten”, mencionó el español, quien incluso bromeó con Rigo de correr en reemplazo de Amador.

Este martes arrancan los 925,1 kilómetros de adrenalina y esfuerzo del Tour Colombia. La sede de apertura de la carrera será en el municipio de Paipa, en Boyacá, y pasará por Duitama, La Y, realizará cinco vueltas al valle entre Tibasosa, Sogamoso, Nobsa y La Y, y finalizará en Duitama, en una fracción de 155 kilómetros. Esta etapa, que arrancará desde las 10:30 a.m., tendrá un perfil plano en el que podrán destacar los velocistas.

En total serán 24 las escuadras participantes que harán parte de la carrera. Entre estas se destaca la presencia de tres equipos World Tour, el Movistar Team, Astana y el EF Education Easypost, además de los dos Pro Teams, el Bingoal WB y el equipo italiano del Corratec-Vini Fantini.

Así mismo, estarán presentes 14 continentales, cinco de los cuales son combianos: el GW Erco Shimano, Orgullo Paisa, Team Sistecrédito, Medellín-EPM, NU Bank y Colombia Potencia de la Vida-Strongman. Además de las cinco selecciones nacionales presentes de Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil y Estonia.

