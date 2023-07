Pello Bilbao se quedó con la décima etapa del Tour de Francia

⏪A final kilometer where everyone had its chance, but in the end, it was @PelloBilbao1990 who came out victorious.



⏪Un dernier kilomètre où tout le monde a eu sa chance, mais c'est finalement @PelloBilbao1990 qui est sorti vainqueur. #TDF2023 pic.twitter.com/mBSfK6Eykx