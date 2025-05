Peter Sagan después de la bicicleta: “Ahora prefiero vivir mi vida mucho más”

El eslovaco Peter Sagan, en Colombia. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Mientras usted está en Colombia, en Italia están disputando el Giro, ¿qué sentimientos le genera?

Bueno, me siento mucho mejor. Esto es mucho más agradable y mucho más relajado. Si tuviera que subirme en bicicleta ahora, si me preguntas, me siento mucho mejor aquí.

En retrospectiva y después de varios años de disfrutar de la bicicleta en el mismo ámbito y contexto del aficionado, ¿cuál cree que fue el momento que más disfrutó de su carrera?

Si me preguntas si me gustaría volver atrás en el tiempo, como 2010, 2015 o 2020, te lo...