Philipsen logró su tercera victoria en la Vuelta: así fue el embalaje del triunfo

El belga del Alpecin-Deceuninck se impuso en la etapa 19 con final en Guijuelo, alcanzó su tercer triunfo en esta edición y consolidó su dominio entre los velocistas, mientras Jonas Vingegaard mantuvo el maillot rojo antes del decisivo examen en La Bola del Mundo. Foto: EFE - Javier Lizón

La Vuelta a España 2025 vivió este viernes una jornada de transición con sabor a jamón ibérico en Guijuelo, donde Jasper Philipsen volvió a imponer su ley en el esprint. El belga del Alpecin-Deceuninck se adjudicó la etapa 19, disputada entre Rueda y Guijuelo sobre 161,9 kilómetros, logrando su tercera victoria en esta edición y confirmándose como el gran velocista de la ronda española.

Jonas Vingegaard, por su parte, conservó sin sobresaltos el maillot rojo y arañó cuatro segundos de bonificación en un esprint intermedio que le permiten encarar con más margen la decisiva cita de la Bola del Mundo.

La etapa comenzó con un guion previsible: terreno favorable para fugas con poco futuro y el pelotón controlando cada movimiento en espera del esprint masivo. El checo Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) fue el más combativo del día, rodando en solitario durante buena parte del recorrido tras la renuncia temprana del francés Alan Guernalec (Arkéa-B&B Hotels). Otruba llegó a contar con tres minutos de ventaja, pero acabó siendo neutralizado a 52 kilómetros de la meta. Su intento dejó como anécdota una sanción por postura irregular sobre la bicicleta.

El verdadero movimiento estratégico de la jornada lo protagonizó Vingegaard en Salamanca. El danés del Visma-Lease a Bike aprovechó un despiste del UAE Team Emirates para bonificar en el esprint intermedio y ampliar en cuatro segundos su ventaja sobre João Almeida, ahora a 44 segundos en la general. Un botín inesperado que puede resultar decisivo en vísperas de la montaña final. El británico Tom Pidcock continúa tercero, a 2:43, mientras que el mejor español sigue siendo Abel Balderstone, en el puesto 13, a más de 24 minutos.

Harold Tejada y Egan Bernal también fueron protagonistas en varios tramos de la etapa liderando el pelotón. El ciclista del Ineos, dejó a un lado su condición de líder, y en el último tramo estiró el pelotón para colaborar con su compañero Ben Turner.

El tramo final condujo inevitablemente a un esprint lanzado a toda velocidad en las calles de Guijuelo. Los equipos de velocistas se desplegaron con fuerza, pero el tren del Alpecin volvió a marcar diferencias. Philipsen, que ya había ganado en Turín y Zaragoza, remató con potencia un final en ligero ascenso para imponerse por delante de Mads Pedersen (Lidl-Trek) y del venezolano Orluis Aular (Movistar). Con este triunfo, el ciclista de 27 años alcanza las tres victorias en la presente edición y suma seis en su cuenta histórica en la Vuelta.

Para Philipsen, la alegría tiene un valor especial después de un verano complicado: tuvo que abandonar el Tour de Francia tras fracturarse la clavícula en la tercera jornada, pero en España ha encontrado la revancha perfecta. “Me siento liberado, fue un año difícil y ahora puedo disfrutar con mi equipo”, señaló el belga, cada vez más consolidado como uno de los grandes especialistas al esprint del pelotón mundial.

La emoción de la etapa 19 se diluyó rápido en el ambiente, porque todas las miradas ya apuntan a la Sierra de Madrid. Este sábado llega la vigésima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo (168,8 km), considerada la jornada reina. Con cinco puertos en el menú y final en la temida ascensión cementada del Alto de Guarramillas (3,1 km al 12,2%), la carrera vivirá su examen definitivo.

