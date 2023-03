Pogacar ganó la cuarta etapa y es el nuevo líder de la París Niza

Pogacar ganó la cuarta etapa y es líder de la París Niza Foto: Twitter TeamEmiratesUAE

El esloveno Tadej Pogacar derrotó al francés David Gaudu y consiguió el maillot de líder en la cuarta etapa de la París-Niza, este miércoles en la cima de la Loge des Gardes, pequeña estación de esquí en Allier en Francia.

Pogacar y Gaudu se disputaron el esprint final y ahora figuran al frente de la clasificación general, por delante del vigente ganador del Tour de Francia, el danés Jonas Vingegaard, que perdió 43 segundos con el vencedor de etapa.

El esloveno no esperaba vestirse de amarillo en la cima de La Loge des Gardes, pero admitió que “al maillot amarillo no se le puede decir que no”. ”No estaba en mi mente vestirme con el amarillo, pero uno no puede decir al maillot de líder. Estoy feliz con el amarillo y es bueno estar de vuelta”, comentó Pogacar en la meta.

Pogacar admitió estar “un poco sorprendido” por el rendimiento de su gran rival, el danés Jonas Vingegaard, a quien batió con un ataque a 2,5 km de meta que obligó al nórdico a perder 43 segundos en la llegada.

”Sí, me sorprendió un poco. Primero lanzó un ataque y pensé que se sentía súper, súper bien, así que no respondí, solo estaba esperando al llano. El final fue realmente difícil y creo que falló cuando intentó atraparme. Luego no pudo cerrar y se rompió un poco”, explicó.

El esloveno dijo haber pasado un día complicado, que finalmente tuvo el plus de tener que atrapar a un rival peligroso como el francés Dadiv Gaudu.

”Estuve muy nervioso todo el día. La zona del llano fue difícil por el viento, fue realmente un caos todo el día. Y luego, en la subida final, Félix Großschartner hizo un muy buen trabajo y el equipo antes, al colocarme en el lugar perfecto. Tenía buenas piernas. Sabía que no podíamos darle demasiado tiempo a Gaudu. Decidí ir con todo para atraparlo, de lo contrario no hubiera sido posible la victoria”, concluyó.

El colombiano Daniel Martínez, jefe de filas del INEOS, entró a 51 segundos de Pogacar y en la clasificación general es séptimo a 1:40 del corredor esloveno.

Clasificación de la etapa:

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) 4 h 01:17. (media: 41,0 km/h)

2. David Gaudu (FRA) a 1.

3. Gino Mäder (SUI) 34.

4. Aurélien Paret-Peintre (FRA) 42.

5. Kévin Vauquelin (FRA) 43.

6. Jonas Vingegaard (DEN) 43.

7. Romain Bardet (FRA) 51.

8. Daniel Martínez (COL) 51.

9. Simon Yates (GBR) 51.

10. Matteo Jorgenson (USA) 51.

Clasificación general individual:

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) 11 h 55:00.

2. David Gaudu (FRA/GFJ) a 10′'.

3. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) a 44′'

4. Simon Yates (GBR/BIK) a 56.

5. Gino Mäder (SUI/BAH) a 1:19.

6. Romain Bardet (FRA/DSM) a 1:40.

7. Daniel Martínez (COL/INE) a 1:40.

8. Matteo Jorgenson (USA/MOV) a 1:42.

9. Neilson Powless (USA/EF1) a 1:44.

10. Matteo Sobrero (ITA/BIK) a 1:54.

¿Cómo van los colombianos en la Tirreno Adriático?

El belga Jasper Philipsen, del Apecin-Deceuninck, se llevó este miércoles la tercera etapa de la Tirreno-Adriático al hacer bueno el esprint que inició su compañero Matieu Van der Poel, en una carrera en la que el alemán Phil Bauhaus y el eritreo Biniam Girmay completaron el podio y el italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) mantuvo el liderato.

La tercera etapa de la ‘Carrera de los dos Mares’, la segunda en lo que va de competición que supera los 200 kilómetros, esta vez entre las localidades de Follonica y Foligno, volvió a tener un ajustado final con un esprint colectivo, aunque a punto estuvo el viento de romper la carrera a menos de 10 kilómetros para el final.

Los colombianos Fernando Gaviria (Movistar) y Juan Sebastián Molano (UAE) no lograron destacarse en el final.

Clasificación general de la Tirreno-Adriático 2023, tras la etapa 3

1. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) 10h 38: 09

2. Lennard Kamna (Bora Hansgrohe) - a 28′'

3. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) - a 30′'

4. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) - a 34′'

5. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) - a 39′'

6. Joao Almeida (UAE Team Emirates) - a 41′'

7. Andreas Leknessund (Team DSM) - a 41′'

8. Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) - a 47′'

9. Wilco Kelderman (Jumbo Visma) - a 48′'

10. Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) - a 48′'

Clasificación de la etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2023

1. Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) - 5h 19′ 08′'

2. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious)

3. Biniam Girmay (Intermarché Circus Wanty)

4. Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team)

5. Simone Consonni (Cofidis)

6. Wout van Aert (Jumbo Visma)

7. Edward Theuns (Trek Segafredo)

8. Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla)

9. Fabio Jakobsen (Soudal Quick Step)

10. Jordi Meeus (Bora Hansgrohe)

