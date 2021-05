“Por ahora, la espalda va muy bien”: Egan Bernal, tras la tercera etapa del Giro de Italia

El colombiano superó sin inconvenientes una nueva jornada en la carrera italiana.

Egan Bernal sigue confirmando sus buenas sensaciones en las primeras etapas del Giro de Italia. Aunque todavía falta muchísimo para ver cómo responderá su cuerpo ante pruebas más exigentes, el colombiano ha soportado de buena manera los primeros días de la carrera.

Hasta el momento, el líder de la gran vuelta es Filippo Ganna, compañero y gregario de Bernal en Ineos, que está a 42 segundos del zipaquireño, una diferencia que el colombiano necesita empezar a reducir para no tener sorpresas con otros pedalistas al final del Giro.

Precisamente, en la previa de la cuarta etapa, que marcará el inicio de la montaña, Bernal habló para la televisión internacional sobre sus sensaciones hasta el momento y sobre lo que se viene para su equipo y sus aspiraciones.

“Fue una buena etapa para nosotros. Llovió bastante al inicio, pero evitamos caídas y sacamos las cosas delante. Estamos muy bien como equipo y hemos mostrado un buen rendimiento”, dijo Bernal sobre la tercera etapa.

Y agregó: “Estos son los días en los que hay que tener mucho cuidado. Se ve fácil, pero son las etapas en las que más se pierde tiempo. Tenemos que estar muy concentrados y seguir así durante los próximos 21 días”.

Sobre la próxima jornada que se correrá este martes dijo: “Esta zona de Piamonte la conozco muy bien. Viví dos años acá y me siento muy cómodo. A partir de mañana tendrá más movimiento la etapa ya que es bastante con complicada con un final que tendrá inclinaciones casi del 10%. Si un equipo quiere marcar la diferencia podría hacerlo mañana”.

“La espalda va super bien, no me ha molestado hasta ahora. Esperemos que siga así y no me duela. Tenemos un buen equipo este año y estoy muy contento. Esta es una carrera que de por sí es alegre y eso me tiene feliz” concluyó Bernal.