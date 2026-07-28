Ranking UCI tras el Tour de Francia 2026: así quedaron los colombianos

La UCI actualizó el ranking mundial tras el Tour de Francia 2026, con Tadej Pogacar consolidado en el liderato y una amplia ventaja sobre sus perseguidores. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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El Tour de Francia 2026 llegó a su fin con un nuevo capítulo de dominio para Tadej Pogacar, quien conquistó el maillot amarillo por quinta vez en su carrera y por tercera edición consecutiva. Tras la carrera más importante del calendario, la Unión Ciclista Internacional (UCI) publicó la actualización de su ranking mundial con los cambios que dejaron las tres semanas de competencia y el impacto de los resultados obtenidos por los principales corredores del pelotón.

El esloveno continúa como el líder indiscutible de la clasificación con 11.321,8 puntos, una cifra que le permite mantener una amplia ventaja sobre sus perseguidores. Incluso, Pogacar prácticamente duplica la puntuación del segundo clasificado, Remco Evenepoel, que acumula 6.956,6 unidades, mientras que Jonas Vingegaard completa el podio con 6.866,4 puntos.

Egan Bernal vuelve al top 30 del ranking UCI

Entre los ciclistas colombianos, el mejor ubicado tras la actualización es Egan Bernal, quien logró avanzar dos posiciones luego de finalizar en el puesto 20 de la clasificación general del Tour de Francia. El corredor del Netcompany INEOS ahora ocupa la casilla 29 del escalafón mundial con 1.993,3 puntos, consolidándose como el mejor representante del país en la clasificación de la UCI.

El siguiente colombiano en el listado es Harold Tejada, otro de los nacionales que disputó la ronda francesa. El corredor del XDS Astana Team protagonizó uno de los mayores ascensos entre los colombianos al subir 10 posiciones, ubicándose ahora en el puesto 70 con 1.150 puntos.

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Así quedaron los demás colombianos

Einer Rubio, el colombiano más afectado

La nueva clasificación dejó un saldo especialmente negativo para Einer Rubio, quien fue el colombiano más perjudicado en la actualización del ranking. El boyacense descendió 112 posiciones respecto a la clasificación anterior.

Su caída se produjo después de un Tour de Francia marcado por el infortunio, ya que debió abandonar la competencia durante la etapa 19 tras sufrir un fuerte accidente con un auto del UAE Team Emirates. Otro colombiano que tampoco pudo completar las tres semanas de carrera fue Fernando Gaviria, quien igualmente se retiró antes del final de la competencia.

Con esta actualización del ranking mundial, la UCI reflejó el impacto que dejó el Tour de Francia 2026 tanto en la lucha por el liderato absoluto, donde Tadej Pogacar continúa ampliando su dominio, como en la clasificación de los corredores colombianos, con Egan Bernal consolidándose nuevamente dentro del top 30 y Harold Tejada protagonizando el ascenso más destacado entre los representantes nacionales.

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