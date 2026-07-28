Liga BetPlay 2026 II estrena balón: así es Tributo, la nueva apuesta de Golty

Golty y la Dimayor presentaron oficialmente Tributo, el nuevo balón del fútbol profesional colombiano, que debutará de inmediato en la Copa BetPlay. Foto: Diego Daza

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El fútbol profesional colombiano tendrá un nuevo protagonista desde hoy. Golty y la Dimayor presentaron oficialmente “Tributo”, el balón que acompañará las competencias del FPC durante los próximos dos años y que comenzará su recorrido de inmediato en la Copa BetPlay, marcando el inicio de una nueva etapa para los torneos del país.

La presentación se llevó a cabo este 28 de julio en Bogotá y contó con la presencia de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, además de los capitanes de Millonarios e Independiente Santa Fe, David Mackalister Silva y Hugo Rodallega, quienes compartieron sus primeras impresiones sobre el nuevo implemento.

Tributo debutará de inmediato en la Copa BetPlay

El nuevo balón oficial tendrá su estreno este mismo martes en los compromisos Quindío vs. Tolima y Tigres vs. Atlético Nacional, correspondientes a la Copa BetPlay. No obstante, los clubes ya habían recibido previamente la pelota para permitir que los futbolistas se familiarizaran con sus características antes de su debut en competencia.

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Según explicó Golty, Tributo fue concebido como un balón que combina innovación y rendimiento para responder a las exigencias del fútbol profesional.

“Inspirado en la esencia de nuestro fútbol, TRIBUTO representa el equilibrio perfecto entre innovación, tecnología, precisión y desempeño, consolidando el compromiso de Golty con el crecimiento del deporte colombiano. Cada detalle de TRIBUTO fue desarrollado para ofrecer un desempeño superior en cualquier escenario de juego”, señaló la compañía durante la presentación.

Tecnología con certificación FIFA

Entre las principales características del nuevo balón destacan un material exterior con relieve texturizado, tecnología de baja absorción de agua y la certificación FIFA Quality Pro, la máxima homologación para competencias profesionales.

Estas especificaciones buscan ofrecer un desempeño constante en diferentes condiciones de juego y garantizar un alto nivel de precisión durante los partidos del fútbol colombiano.

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Las primeras impresiones de Rodallega y Mackalister

Los dos referentes del fútbol bogotano también tuvieron la oportunidad de probar el nuevo balón y compartieron sus sensaciones.

El capitán de Santa Fe, Hugo Rodallega, aseguró que Tributo presenta diferencias frente al modelo anterior y que exigirá un proceso de adaptación para los jugadores.

“Se siente un poco más liviano, más rápido, es un balón que va a costar, pero como jugadores tenemos que adaptarnos lo más pronto posible”, afirmó.

Por su parte, David Mackalister Silva, capitán de Millonarios, consideró que las características del balón podrían favorecer las anotaciones desde fuera del área, al señalar que podría facilitar los goles de media distancia.

Con su estreno inmediato en la Copa BetPlay y su presencia asegurada durante los próximos dos años, Tributo iniciará una nueva etapa como el balón oficial del fútbol profesional colombiano.

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