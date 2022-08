Reacciones al caso Nairo Quintana: “Triste que no todos quieran seguir las reglas”

El ciclista colombiano Nairo Quintana, quien niega haber usado tramadol en su carrera, se bajó de la Vuelta a España 2022. Foto: Getty Images - Dario Belingheri

Nairo Quintana pasa uno de los momentos más difíciles de su carrera. El pasado miércoles el colombiano fue notificado por la Unión Ciclística Internacional (UCI) de una sanción por el uso de tramadol en el Tour de Francia 2022.

Y aunque la notificación de la UCI no representaba una suspensión por dopaje, y el corredor iba a participar en la Vuelta a España, este jueves el pedalista aseguró que no irá a la carrera para preparar y asumir su defensa frente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés).

“He podido reflexionar durante la noche. Ahora mismo no tengo cabeza, y el cuerpo no está para hacer la competición. No me encuentro en condiciones, prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación de la UCI. Trabajaré durante estos diez días para demostrar que no tengo ningún problema y nos veremos en las próximas competiciones”, dijo Quintana a través de un video.

El ciclismo reaccionó al caso de Nairo Quintana

Con la noticia de la sanción al pedalista colombiano, varios ciclistas se pronunciaron por la supuesta infracción de Nairo Quintana.

Por un lado, el más agresivo y el primero que habló del caso fue el pedalista del Trek-Segafredo: Toms Skujins. “Bastante triste que todavía no todos quieran seguir las reglas. Supongo que me llevaré mi top 60 del Tour y los 10 puntos UCI más valorados”, dijo el pedalista a través de sus redes sociales.

Por el otro lado, Jai Hindley, campeón de la última edición del Giro de Italia y uno de los favoritos de la Vuelta, también se refirió al caso del ciclista en entrevista con el diario Marca en España. “Me parece extraño que puedan pasar cosas hoy en día. Toca esperar para conocer bien toda la información, pero que se sigan dando situaciones así no es nada positivo”.

El director de la Vuelta a España, Javier Guillén, antes de que Nairo Quintana anunciara su retiro de la competición, había dicho que esperaba al colombiano en la carrera. Sin embargo, afirmó: “No es una buena noticia, porque además Nairo Quintana es un ciclista importante, y que haya sido descalificado del Tour de Francia no es lo mejor que podía ocurrir, pero para eso existen los controles y los reglamentos”.

Por su parte, el equipo de Quintana, Arkea, dijo en un comunicado que: “tomó nota de la notificación de la UCI y recibida por Nairo Quintana informándole de la presencia de tramadol en dos muestras de sangre seca recogidas durante el último Tour de Francia”.

Por ahora, el ciclista colombiano sigue en la preparación de su defensa ante el TAS en la espera de una solución pronta y eficaz que le permita enfocarse en seguir su carrera deportiva.

