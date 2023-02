Rigoberto Urán preocupado: “No tenemos ningún ciclista bueno en Colombia”

El pedalista colombiano Rigoberto Urán durante la celebración de su primera victoria en la Vuelta a España. Foto: Twitter:lavuelta

Este 2 de febrero, Rigoberto Urán mostró su preocupación por el futuro del ciclismo colombiano desde Bucaramanga, donde se prepara para el Campeonato Nacional de Ruta, programado para el 4 y 5 de febrero.

En una entrevista grabada, Urán le dijo al medio Telemedellín que en el país no hay ningún ciclista bueno. “¿Cuál es la realidad? Que no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada. Lo último se llama Sergio Higuita, Daniel Martínez, Santiago Buitrago”, apuntó el subcampeón de 2 Giros de Italia, un Tour de Francia, y medallista de plata de los Juegos Olímpicos de 2012.

Esto, luego de que la situación de ciclistas como Nairo Quintana, Miguel Ángel López y Egan Bernal, haya provocado que los fanáticos del ciclismo colombiano se pregunten cuál será el próximo gran exponente del deporte del país ante el mundo.

Con esto, varios de los máximos exponentes colombianos ya visualizan su retiro a mediano plazo y, en esta ocasión, Rigoberto expresa que en el país se sigue trabajando por alcanzar el nivel que exige Europa para las competencias, pero que hay que seguir mejorando. “No sé que es lo que pasa. En Europa el ciclismo está muy fuerte, acá se sigue trabajando, pero falta esa calidad. Han ido muchos ciclistas a Europa, pero no aguantan uno o dos años. Yo he tenido la oportunidad de llevar varios, pero el ritmo que hay allá, no son capaces de adaptarse al ritmo de carrera y los devuelven para acá.”, aseguró.

De igual manera, el antioqueño manifiesta que la situación es algo que preocupa mucho al ciclismo porque en estos momentos no hay quién reemplace a los representantes actuales.

En esta ocasión, ‘Rigo’ esperaba estar en los Nacionales de Ruta 2023, pero debido a un virus respiratorio tuvo que retirarse sin siquiera ser inscrito ante la Federación Colombiana de Ciclismo.

Por el momento, la competencia se disputa en Bucaramanga y reúne a varios ciclistas del futuro que hoy cuentan con la responsabilidad de continuar con el legado que han dejado ciclistas de la generación de Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán, entre otros nombres.