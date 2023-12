Rigoberto Urán visitó a uno de sus fanáticos y envió emotivo mensaje de esperanza

El reconocido deportista y empresario colombiano Rigoberto Urán visitó en el hospital a uno de sus más reconocidos fanáticos. Foto: Twitter:lavuelta

Por medio de la cuenta de Instagram de Rigoberto Urán se dio a conocer la visita que este realizó a un fan en las instalaciones del hospital Pablo Tobón, en Medellín. Se trata de Jerónimo, quien actualmente lucha contra una complicada enfermedad y se encuentra internado en ese centro de salud.

El sueño de este joven de conocer a Rigoberto era tal que el equipo de comunicaciones del ciclista organizó la respectiva visita para poder hacer realidad el deseo del menor.

Leer más: “Uno ve lo que le pasó a Luis Díaz y se frena”: Falcao habló de su llegada a Millonarios

El encuentro con el fanático de Rigo (video)

El encuentro entre el deportista y Jerónimo fue emotivo para ambas partes. Juntos prendieron velitas y compartieron un buen rato. “Siempre va a haber cosas que se le atraviesen a uno y que no nos gustan. Yo no quería estar en este proceso, pero ahí lo voy pasando. Aunque me duela, sigo adelante” afirmó Jerónimo.

Rigoberto Urán, quien siempre ha contado con la cualidad de ser cercano a sus seguidores, expresó por medio del video publicado una gran alegría al haber visitado a Jerónimo y de igual forma resaltó la valentía de los niños que hoy en día deben enfrentarse a enfermedades. “Estos son los verdaderos campeones. Uno no es realmente nadie. Estos son los niños que le enseñan a uno el valor de la vida, la importancia de la familia y todo, y sí, estoy muy feliz de acompañar a ‘Jero’ un ratico” mencionó Rigo en su video.

Le puede interesar: Europa League: así quedaron los cruces que definirán los octavos de final

Casos como este son normales en Urán. En el año 2022, el deportista se encontró un señor que transitaba las rutas que Rigo acostumbra por el departamento de Antioquia. El ciclista decidió regalarle en reconocimiento a su trabajo una bicicleta y ropa de entrenamiento.