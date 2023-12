Europa League: así quedaron los cruces que definirán los octavos de final

Dávinson Sánchez (izq.) jugará la Europa League con Galatasaray, que llega desde la Champions League. Foto: AFP - Agencia AFP

Feyenoord vs. Roma, Milan vs. Rennes y Shakhtar Donetsk vs. Olympique Marsella son los enfrentamientos más destacados de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Europa League, cuyo sorteo tuvo lugar este lunes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Con el exjugador francés Julien Escude, campeón del torneo con el Sevilla en 2006 y 2007, como mano inocente, la fortuna volvió a emparejar al conjunto romano y al neerlandés, que ya se encontraron hace dos campañas en la final de la Liga Conferencia y la pasada en la semifinal de la Liga Europa.

En ambas ocasiones salió victorioso el equipo de Jose Mourinho, que en la lucha por este último título cedió ante el Sevilla en los penaltis.

En esta ocasión se encuentran en este denominado play off después de que el Roma acabó segundo del grupo G de la Liga Europa tras el Slavia Praga y el Feyenoord, campeón de esta competición en 1974 y 2002, fuera tercero de su grupo de la Champions tras el Atlético de Madrid y el Lazio.

Más cruces de los dieciseisavos

AC Milan, que también cayó desde la Champions, tras no poder con el Borussia Dortmund y el PSG en el grupo de la muerte, se encontrará con Rennes, al que una curiosa jugada al final del partido contra el Villarreal (gol anulado después de que el balón en una falta volviera al lanzador sin que nadie lo tocase) le privó de acabar como líder y pasar directamente a octavos.

Shakhtar Donestk, ganador de la Liga Europa en 2009, reinicia su camino europeo ante todo un campeón continental como el Marsella, que trata de reverdecer viejos laureles y que en este torneo suma tres subcampeonatos, en 1999, 2004 y 2018. Por el momento, después de despedirse en la previa de la Champions ante el Panathinaikos en los penaltis, ya ha dejado en la cuneta el equipo francés al Ajax y al AEK y tan solo le superó en su grupo el Brighton.

Los colombianos en la Europa League

El trío portugués formado por Sporting Lisboa, Benfica y Braga, que quieren unirse al Porto en el palmarés, se enfrentarán, respectivamente, al Young Boys suizo, al Toulouse francés y al Qarabag, primer equipo azerbaiyano que alcanza esta ronda.

En el Braga portugués juega el lateral izquierdo de la selección de Colombia, Cristián Borja, quien será uno de los tres colombianos en esta ronda del torneo. Hay que recordar, por ejemplo, que Luis Díaz, con Liverpool, está clasificado directamente en los octavos de final.

Además de Borja, en estos play offs estarán Deiver Machado, que con el Lens de Francia jugará contra el Friburgo de Alemania, y Dávinson Sánchez, que con el Galatasaray de Turquía se medirá con el Sparta Praga, de Républica Checa.

Los partidos se disputarán los días 15 y 22 de febrero. Los ganadores entrarán en el sorteo de octavos del 23 de febrero junto a los primeros clasificados de la fase de grupos de la Liga Europa: West Ham, Brighton, Liverpool (ING), Rangers (ESC), Atalanta (ITA), Villarreal (ESP), Slavia Praga (CZE) y Bayer Leverkusen (GER).

Cruces de dieciseisavos en la Europa League

Feyenoord (Países Bajos)-Roma (Italia)

AC Milan (Italia)-Rennes (Francia)

Lens (Francia)-Friburgo (Alemania)

Young Boys (Suiza)-Sporting Lisboa (Portugal)

Benfica (Portugal)-Toulouse (Francia)

Braga (Portugal)-Qarabag (Azerbaiyán)

Galatasaray (Turquía)-Sparta Praga (República Checa)

Shakhtar Donetsk (Ucrania)-O. Marsella (Francia)

