“En el ciclismo colombiano hay talento y brota de todos lados”: Rodrigo Contreras

El corredor Rodrigo Contreras de NU Colombia celebra al ganar la carrera ciclística Tour Colombia 2024 hoy, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

Desde que Rodrigo Contreras se puso la camiseta de líder, tras la tercera etapa del Tour Colombia, cambió el morado de Nu Colombia por el amarillo y no se lo volvió a quitar. Al hijo de José Manuel Contreras y Flor Alba Pinzón le salieron alas con la prenda más preciada de la carrera y desde entonces rompió todos los pronósticos.

Roro, como le dicen de cariño, fue el fruto de la persistencia y el esfuerzo diario. Sin ganar una etapa, le cortó la racha a los World Tour en toda la historia del Tour Colombia. Fue el primer líder de un equipo continental en la general de la competencia y defendió el maillot hasta quedarse con el título de la carrera más importante del país, que solo había sido conseguido en tres ediciones por ciclistas de equipos de la élite mundial.

¿Cuáles fueron sus sensaciones tras vencer a los equipos World Tour y ganar el Tour Colombia?

Fue una emoción muy grande. Fue un sueño cumplido por el que veníamos trabajando tiempo atrás. Estábamos buscando hacer la mejor actuación y esta vez se nos dio la oportunidad de hacer historia. Es un título que recordaré y llevaré siempre en mi mente, porque le ganamos a corredores de talla internacional.

¿Fue el mejor momento de su carrera?

Fue uno de los más bonitos. En Colombia siempre he buscado ganar la Vuelta y el Clásico RCN; he sido segundo, pero no se me ha dado una grande de acá. En Europa también fue increíble, estuve en carreras World Tour. Es una parte muy linda de mi vida.

¿Cómo fue la relación con las grandes figuras en el Tour Colombia?

Con todos había tenido relación de cuando estaba en Europa. Nos conocíamos de toda la vida, pero todo estuvo muy bien. No pensaron que pudiéramos alcanzar este bonito triunfo, pero nosotros decidimos romper la carrera. Teníamos un buen equipo, sabíamos cómo manejar el tema de correr con estas figuras y salió bien.

¿Cómo fue el trabajo mental durante la carrera?

Arrancamos con mentalidad positiva y con todas las ganas. No teníamos miedo, pero sí mucho respeto frente a los corredores que teníamos al lado. Lo afrontamos con mucha responsabilidad. Salimos con la intención de disputar la carrera.

¿Cómo ve a los jóvenes ciclistas colombianos para ir a un equipo World Tour?

Hay talento y brota de todos lados. Hay que ponerle más cuidado a las escuelas de formación para que los deportistas sigan evolucionando y veamos muchos corredores más, como lo han hecho grandes como Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Rigoberto Urán, Juan Sebastián Molano, Egan Bernal, Sergio Higuita, Hárold Tejada y muchos otros. Hay mucho talento, solo falta una pequeña corrección en las escuelas, inversión para que lleven un buen proceso y que tengan un buen equipo sólido para que puedan salir adelante.

¿Se puede hacer un equipo World Tour en Colombia?

Yo no lo veo imposible. Es cuestión de que las empresas se motiven. El equipo Nu Colombia está muy contento. Pese a que iniciamos hace poco, estamos creciendo y David Vélez, el CEO, está muy motivado. Queremos seguir haciendo las cosas bien. Esto que pasó en el Tour Colombia va a motivar a muchas personas. Para llegar al World Tour se necesita dinero y puntos UCI para ser un equipo grande. Todo es un proceso, pero no se ve tan lejano.

De niño jugaba a ser Lance Armstrong tras verlo en el Tour de Francia, ahora es un campeón inédito de una carrera UCI. ¿Qué piensa sobre eso?

Uno va 20 años atrás y recuerda momentos muy bonitos. No había estrés de nada, ni responsabilidad. No pensaba que el ciclismo iba a ser mi trabajo ni mi pasión. Todo el camino que se ha hecho no ha sido en vano. Cada esfuerzo, cada entrenamiento, cada logro y cada pedaleada ha valido la pena. Todo ese sacrificio y las ganas de seguir adelante hacen que valga la pena seguir pedaleando. En el ciclismo hay muchos altibajos. Son más las veces que se pierden, que las que se ganan, pero se nos dieron las cosas, gracias a Dios. Mi familia conoce el esfuerzo y están muy contentos de que sea un ejemplo para todos.

¿Qué viene ahora?

Seguimos entrenando. Vienen las clásicas nacionales y más adelante veremos si el equipo quiere salir del país. Viene la Clásica de Rionegro, la Vuelta al Tolima y lo que venga en el calendario nacional.

