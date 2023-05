Rubio y Buitrago buscan el top-10 de la general en medio de un Giro en crisis

Éiner Rubio es segundo en la clasificación de la montaña, con 116 puntos. Foto: Agencia AFP

Las condiciones dantescas a las que se han enfrentado los ciclistas en las dos primeras semanas del Giro de Italia han diezmado el pelotón, relanzando incluso el debate sobre los límites del sufrimiento en un deporte que, sin embargo, lo lleva en su ADN.

Tras la segunda jornada de descanso este lunes, el Giro inicia el martes su tercera y última semana, un festival de montaña para un pelotón que llega exhausto.

Éiner Rubio, protagonista en las fracciones en ascenso, viene de ganar etapa el viernes y aspira a meterse al top 10 de la clasificación general, que lidera el francés Bruno Armirail.

Mire: Clasificación general del Giro de Italia: Rubio y Buitrago sueñan con el top-10

El boyacense está 14, a cinco minutos y 29 segundos de la punta, una casilla por encima de su compatriota Santiago Buitrago, en la 15 de la general, a seis minutos y 22 segundos, y paciente de la última semana, la alta montaña que definirá la carrera.

Así van los colombianos en la general del Giro de Italia 2023, después de la etapa 15. https://t.co/gMayt6Grnz — El Espectador (@elespectador) May 21, 2023

Un pelotón en crisis

Marcado por la lluvia y el frío, el Giro de Italia ha perdido a un tercio de sus corredores, ya sea por enfermedad o por accidente, en un país que ha sufrido violentas inundaciones que han cobrado 14 vidas, con 36.000 personas que han tenido que ser desplazadas.

También: ¡Einer Rubio está volando! El colombiano, otra vez protagonista en el Giro de Italia

El viernes los ciclistas dijeron basta. Amenazando con una huelga, reclamaron que se recortara la 13ª etapa y la organizadora, RCS, terminó aceptando. “Una buena decisión si queremos llegar a Roma con al menos 50 corredores”, aplaudió el británico Geraint Thomas, vencedor del Tour de Francia en 2018 y uno de los máximos candidatos para imponerse en la general esta semana.

Pero, varios antiguos corredores no estuvieron tan de acuerdo. “Estamos destruyendo nuestro deporte”, dijo Marc Madiot, mánager del Groupama-FDJ y doble vencedor de la París-Roubaix.

Le puede interesar: Éiner Rubio se graduó en la montaña del Giro de Italia

Según el excorredor francés, los pedalistas “están perdiendo el hilo de lo que es la historia del ciclismo, las leyendas de Eddy Merckx, los momentos de bravura de Luis Ocaña... el ciclismo es algo que nosotros hacemos y que otros no pueden hacer”, añadió.

La opinión de las leyendas

“Respaldo lo que afirma Marc”, señaló la leyenda francesa Bernard Hinault, que se impuso en la Lieja-Bastoña-Lieja bajo un temporal de nieve en 1980, una edición que finalizaron 21 corredores de los 174 que comenzaron.

“Ya me he tenido que enfadar con corredores y les he dicho: ‘Si no están de acuerdo para hacer ciclismo, vayan a la fábrica, allí estarán cubiertos’”, añadió el ganador de cinco ediciones del Tour.

También: María Camila Osorio y Emiliana Arango empezaron con pie derecho Roland Garros

El abandono en este Giro del favorito, el belga Remco Evenepoel, debido a un test positivo al covid-19, provocó también algunas críticas. “Deja la batalla antes de que comience”, fustigó la referencia italiana Francesco Moser.

Adam Hansen, elegido en marzo presidente de la CPA (Ciclistas Profesionales Asociados), respondió: “La gente no se da cuenta de lo que atraviesan los corredores. Cuando un ciclista abandona una carrera tan importante como el Giro es realmente su último recurso tras días de pelea”, añadió el expedalista, récord de participaciones consecutivas en las tres grandes vueltas (20, entre 2011 y 2018).

Todo tiempo pasado fue mejor

Según el director del Giro, Mauro Vegni, no es la edición “más difícil” que ha vivido, recordando que en 1995 “llovió de la primera a la última etapa”, pero reconoció que “la manera de correr ha cambiado”.

De hecho, el Giro de 2023 abre un viejo debate. Por un lado, la organización, cuyo objetivo es proponer un espectáculo deportivo, pero también ganar dinero. Y por el otro, los corredores, en primera línea, para lo bueno y lo malo.

El bienestar y la salud mental y física han ganado relevancia en un deporte que ha sufrido a menudo casos de burn-out (agotamiento).

Mire también: Colombia, campeona en el Panamericano de BMX en Riobamba

“Algunos equipos y organizadores solo ven a los corredores como caballos de carrera reemplazables”, lamentó Hansen, partidario de que de manera general las etapas sean más cortas.

Geraint Thomas, uno de los veteranos del pelotón, se despachó el sábado contra las críticas de antiguos ciclistas. “Hay muchas cosas que pasaron en los años 80 y 90 que no se hacen ahora. Estamos orgullosos de esto, así que pueden decir lo que quieran”, dijo sin querer mencionar la palabra dopaje.

La etapa de hoy puede ser una de las que decida la carrera, pues tendrá cinco puertos de montaña, empezando con uno de primera categoría y siguiendo con uno de tercera y dos de segunda. Al final, tras 203 kilómetros de recorrido, la jornada se cerrará en el Monte Bondone con un puerto más de primera categoría.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador