“No fuimos indolentes con el país”: finalmente, se canceló la Vuelta a Colombia 2026

Javier Jamaica, a la izquierda, quedó segundo en el podio final. El campeón fue Diego Camargo (centro) y Edgar Pinzón quedó tercero (derecha). Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

No dio para más la situación con la Vuelta a Colombia 2026. Después de tres días de competencia, desde el terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto, la carrera se hizo insostenible y la Federación Colombiana de Ciclismo tomó este...