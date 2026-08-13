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“No fuimos indolentes con el país”: finalmente, se canceló la Vuelta a Colombia 2026

Tres días después del terremoto que azota al país, la competencia más importante del país dio por finalizado su recorrido a falta de cuatro jornadas. Aunque la Federación quería seguir adelante, la situación se volvió insostenible.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
14 de agosto de 2026 - 01:03 a. m.
Javier Jamaica, a la izquierda, quedó segundo en el podio final. El campeón fue Diego Camargo (centro) y Edgar Pinzón quedó tercero (derecha).
Javier Jamaica, a la izquierda, quedó segundo en el podio final. El campeón fue Diego Camargo (centro) y Edgar Pinzón quedó tercero (derecha).
Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

No dio para más la situación con la Vuelta a Colombia 2026. Después de tres días de competencia, desde el terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto, la carrera se hizo insostenible y la Federación Colombiana de Ciclismo tomó este...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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