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¡Se acabó la Vuelta a Colombia! El terremoto obligó a cancelar la carrera y ya hay campeón

La emergencia provocada por el terremoto que golpeó al país llevó a la Federación Colombiana de Ciclismo a cancelar definitivamente la competencia.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
13 de agosto de 2026 - 09:12 p. m.
Los líderes tras la primera etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta, edición 2026.
Los líderes tras la primera etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta, edición 2026.
Foto: Federación Colombiana de Ciclismo
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La Vuelta a Colombia 2026 fue cancelada definitivamente debido a las graves consecuencias que dejó el terremoto que afectó al país el pasado lunes. La decisión fue tomada por la Federación Colombiana de Ciclismo, presidida por Rubén Galeano, ante la necesidad de mantener despejadas las vías para el traslado de ayudas humanitarias hacia las zonas damnificadas.

De esta manera, Diego Camargo, del Team Medellín, fue declarado campeón de la competencia. Javier Jamaica, del NU Colombia, terminó en la segunda posición, mientras que Edgar Pinzón, del Sistecrédito, completó el podio en el tercer lugar.

La organización realizó la entrega de trofeos este jueves a las 4:00 de la tarde, poniendo punto final a una carrera que quedó marcada por la emergencia nacional. La suspensión se produjo después de que la sexta etapa, entre Manizales y Jericó, también fuera cancelada. Inicialmente se buscó modificar el recorrido y reducir la jornada a apenas 78 kilómetros, pero finalmente la prueba tuvo que suspenderse cuando los corredores se encontraban neutralizados.

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La situación de las carreteras y la emergencia humanitaria hicieron inviable continuar con la competencia. De acuerdo con la Federación, en las zonas afectadas no había personal disponible para garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las etapas, mientras que las vías debían permanecer disponibles para el tránsito de vehículos destinados a atender a los damnificados.

Con la decisión definitiva, también quedaron canceladas las tres jornadas que restaban en el calendario: la séptima etapa, entre Jericó y el Alto Ecosiembra; la octava, una contrarreloj individual; y la novena, un circuito en Medellín.

La prioridad pasó a ser otra. En medio de la emergencia, las autoridades y organismos encargados de la competencia determinaron que no era conveniente que la carrera ocupara las carreteras que necesitaban ser utilizadas para transportar alimentos, agua, medicamentos y otros elementos hacia las zonas afectadas.

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Así terminó de manera anticipada la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026. Diego Camargo queda oficialmente como campeón, mientras que el ciclismo colombiano se suma a las labores de solidaridad y atención a las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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