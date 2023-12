Se compuso el Tour Colombia: Movistar confirmó la participación de Nairo Quintana

Nairo Quintana en su presentación oficial con el Movistar Team en Bogotá, en octubre de este año. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La cuarta edición del Tour Colombia sigue sumando nombres de lujo y este domingo a ese listado se unió el boyacense Nairo Quintana, así lo confirmó el Team Movistar. La carrera que tendrá lugar en nuestro país será su regreso tras más de un año sin competir.

Para Quintana este evento puede ser también una oportunidad de revancha, pues en 2018, en la edición inaugural de este certamen, quedó subcampeón en la clasificación general, por detrás del zipaquireño Egan Bernal.

“Han pasado años y la ilusión no se ha perdido, pero también debemos ser realmente conscientes, realistas y sin engañar a nadie. Lo que más me llena y me motiva es poder colocarme el dorsal y arrancar esas primeras competiciones”, anticipó Nairo sobre su participación en el Tour Colombia.

Días atrás se confirmó la presencia de otra gran estrella del ciclismo mundial: Mark Cavendish, uno de los mejores velocistas de la historia. El anuncio de la participación del pedalista británico lo hizo la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC), que es la principal responsable de la importante carrera, categoría UCI 2.1.

La competencia, que no se realizó en los últimos tres años por problemas económicos, tendrá 911,6 kilómetros. Se disputará del 6 al 11 de febrero de 2024 por las carreteras de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, y finalizará en Bogotá.

Además de la edición de 2018, ganada por Egan se celebraron otras dos en 2019 y 2020. En la primera el vencedor fue Miguel Ángel López, hoy suspendido a la espera de que haya un veredicto en su caso por supuesto dopaje, mientras que en la segunda el campeón fue Sergio Higuita.

