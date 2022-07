“Sé que Nairo va a intentarlo”: Leonardo Duque, exciclista colombiano

Duque ganó la decimoséptima etapa de la Vuelta a España en 2007. Foto: EFE - MANUEL BRUQUE

El antiguo corredor colombiano Leonardo Duque valoró como una buena actuación la de los representantes colombianos en este Tour, y vaticinó que Nairo Quintana, sexto en la general pero con aspiraciones de podio va a intentarlo en estos días de montaña.

Aunque por el momento no ha llegado la primera victoria colombiana en este Tour, Quintana (Arkea Samsic) se halla a poco más de un minuto del podio, que marca el británico del Ineos Geraint Thomas, antes del tríptico por los Pirineos el martes, miércoles y jueves.

Duque, profesional entre 2004 y 2016, que cuenta en su palmarés con un segundo puesto de etapa en el Tour (14ª etapa en 2008) y una victoria de etapa en la Vuelta a España, atendió a la AFP desde la salida de la 16ª etapa de la Grande Boucle, de la que ejerce como embajador, este martes entre Carcasona y Foix.

AFP: ¿Qué valoración hace de la actuación hasta el momento de los tres representantes colombianos en el Tour?

Leonardo Duque: Yo pienso que la actuación ha sido buena. Ahí está Daniel Martínez, que está buscando etapas, está Rigo también, que ya no está en la general pero está buscando etapas, y Nairo está bien también. Hizo un segundo lugar y está en la general ahí cerca.

Esperemos que pueda quedar entre los cinco primeros, aunque un podio está complicado, pero sé que va a intentarlo en estos días de montaña porque es la única forma donde puede ubicarse mejor. Esperemos que sí, si hace un podio sería muy bueno.

AFP: No obstante ha habido otras ediciones del Tour más fructíferas para el ciclismo colombiano.

LD: De acuerdo a los otros años, si comparamos los años, pues no es el mejor año, pero cada año es distinto y hay solamente tres corredores, los tres son muy buenos, y esperemos que puedan salir adelante con una etapa y en la general con Nairo.

AFP: Son ya 40 etapas en la Grande Boucle sin victoria colombiana, ¿dónde podría llegar esa tan ansiada victoria?

LD: Quedan las etapas de montaña, es la única oportunidad que tienen. La contrarreloj (sábado) y París (domingo) va a ser un poquito complicado, les quedan solamente esas tres etapas que tienen montaña donde pueden hacer algo.

Esperemos que se pueda dar, y si no, pues así es el ciclismo, no se gana cada año, no se gana cuando uno quiere, sino cuando se puede.

AFP: Respecto a las opciones de podio de Nairo Quintana, ¿cuánto tiempo debe comerle al tercero, el galés Geraint Thomas, en los Pirineos para llegar a la contrarreloj con opciones?

LD: Para que Nairo tenga una opción de podio tiene que llegar con unos dos minutos de ventaja a la contrarreloj. Es una contrarreloj larga y Geraint está bien, anda bien, aunque Nairo también ha mejorado en la crono, pero hay que ver, porque si hace el esfuerzo y va a hacer el esfuerzo en las etapas de montaña para sacar el tiempo, en la crono va a estar un poquito más mermado. Yo pienso que con dos minutos podría estar en el podio.

