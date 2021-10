¡Sorpresa! El colombiano que fichó Movistar para reemplazar a ‘Supermán’ López

🤝✍️😃 Damos la bienvenida a Iván Sosa, nuestro sexto fichaje masculino para 2022 → https://t.co/PDfByBDRJn



💙 We can officially confirm Iván Sosa has signed a two-year contract with the Movistar Team → https://t.co/1mh5bdNxzP#RodamosJuntos pic.twitter.com/uU6LrDdCuW