Habló “Supermán” López: “no existe ninguna evidencia objetiva del supuesto dopaje”

Miguel Ángel López tuvo que retirarse del Tour de Panamá, en el que era líder. Tampoco correrá el Mundial de Ciclismo de Ruta con Colombia. Foto: Getty Images - Maximiliano Blanco

Miguel Ángel López vive una pesadilla. Este martes se conoció una resolución de la Unión Ciclística Internacional en la que el pedalista colombiano fue suspendido de forma provisional, mientras se resuelve una investigación en su contra por supuesto porte y uso de sustancias prohibidas.

El corredor, si bien todavía no es acusado formalmente de nada, pues lo que se está investigando precisamente es la sospecha de que usó sustancias dopantes en la previa del Giro de Italia 2022, no podrá montarse en la bicicleta hasta que no se arregle el pleito. La UCI, en su comunicado, fue certera, de hecho, y aseguró que: “no se harán más comentarios en esta etapa del procedimiento”.

Miguel Ángel López, que se preparaba para representar a Colombia en el Mundial de Ciclismo de Ruta, tuvo que retirarse, además, del Tour de Panamá, en el que era líder luego de tres etapas. Incluso, se esfumaron los rumores de que estaría en la Vuelta a España, pues su rendimiento y el título de la Vuelta a San Juan y de la Vuelta a Colombia, supuestamente, habían llamado la atención de varios equipos en Europa. Sin embargo, con la suspensión provisional de la UCI, todo eso quedó en nada.

Miguel Ángel López se defiende: “desconozco las pruebas”

Después de la tormenta del martes, este miércoles, muy temprano, el colombiano rompió su silencio con una carta publicada en sus redes sociales.

El oriundo de Pesca (Boyacá) aseguró que no conoce las pruebas presentadas en su contra y dijo que hace constar “que no existe ninguna evidencia objetiva del supuesto dopaje, que todos los resultados de mis análisis y de mi pasaporte biológico son negativos”.

Además, Supermán López explicó que nunca usó ninguna sustancia dopante durante el Giro de Italia, lo que investiga la UCI, ni tampoco a lo largo de su carrera deportiva. Así, aseguró López, se lo informó en su momento a la Agencia Internacional de Control (ITA), un organismo independiente que se encarga ahora de los controles antidopaje.

“Utilizaré todos los medios legales a mi alcance para limpiar mi nombre”, explicó el vigente campeón de la Vuelta a Colombia. A lo que agregó: “Solicitaré, de manera inmediata, que se alce la suspensión cautelar acordada, pues entiendo completamente desproporcionada la misma, teniendo en cuenta, además, que los hechos por los que se me ha suspendido cautelarmente son hechos públicos, conocidos desde hace más de 9 meses”.

Según explicó el ciclista, la suspensión no solo lo perjudicó a él, sino a su equipo, el Team Medellín, y a la selección nacional de ruta: “A 10 días de la celebración del Campeonato Mundial de Ciclismo de Glasgow, (la) suspensión cautelar que no solo perjudica mi honor y daña la presunción de inocencia de este ciclista, sino que daña y perjudica a todo mi equipo, el Team Medellín, al equipo nacional de ciclismo de Colombia, y, en definitiva, el buen nombre de toda la comunidad ciclista internacional, al poner en duda mi carrera deportiva sin que existan evidencias o resultados analíticos adversos”.

Grave panorama para Miguel Ángel López, uno de los ciclistas más exitosos en la historia de Colombia, que ahora tendrá que entrar a demostrar su inocencia ante la UCI. Ante la poca información disponible y, hasta que no haya una resolución en el caso, es poco lo que se puede saber del caso. Todavía, no hay certeza de cuando será la resolución, si López podrá volver a competir o si esto supondrá el fin de su carrera.

