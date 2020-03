Tomó un nuevo aire: los récords que batió Nairo Quintana

Thomas Blanco

Como en los viejos tiempos. Atacar sin mirar atrás, contra sí mismo. Nairo Quintana, en su nuevo equipo, el Arkea Samsic, vive una segunda juventud en el ciclismo europeo. El boyacense registra dos títulos (Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos) y tres victorias de jornada, la última en la etapa reina de la París Niza.

Con ese triunfo Nairo Quintana se convirtió en el primer ciclista activo en conseguir al menos una victoria en las 10 carreras por etapas más importantes del mundo (Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, Volta a Catalunya, Itzulia Basque Country, Tour de Romandie, Criterium du Dauphine, Tour de Suisse).

¿El último que lo había conseguido? El francés Laurente Jalabert hace 30 años. Y su rendimiento, en números, demuestra que está en un estado de forma excepcional.

La subida al puerto Valdeblore La Colmiane en la Paris-Niza la hizo en tiempo récord por dos minutos de ventaja. El récord lo tenía Simon Yates (40:53) en 2018 y el colombiano la hizo en 38 minutos y 53 segundos.

El ascenso al Mont Ventoux, en el Tour de la Provence, también fue el más rápido de la historia con un tiempo de 28:05, 15 segundos más rápido que el italiano Pantani, quien tenía el récord (28:20), hecho en la etapa 15 del Tour de Francia de 1994. Movió una relación de 6,8 vatios por kilogramo a lo largo de su ataque. El del boyacense es el único tiempo, de los 16 mejores registrados, que no se hizo en una jornada del Tour de Francia.

Eusebio Unzué, su anterior director en el Movistar Team, reconoció el espíritu de lucha del colombiano. "Fueron ocho años maravillosos, grandes momentos que valoro por haber recogido todo lo que nos dio. Era bueno para su cabeza un aire fresco y liberarse. Era bueno para él, también para nosotros sin olvidar y ser agradecidos por todo lo que hizo. Una de sus muchas virtudes es que es un peleador nato, un inconformista por naturaleza. Un luchador y ambicioso, eso no ha cambiado. Solo que cuando no acompañan los resultados se pierde la confianza porque hay más corredores con los que se comparte el liderazgo y a los demás eso les sabe mal, es entendible, son cosas que pasan. Con un solo corredor no puedes estar porque no te soluciona las necesidades", dijo.

Esta fue la victoria 47 para Nairo Quintana en su carrera. Sus triunfos están repartidos en 28 etapas, 17 clasificaciones generales, una carrera de un día y un campeonato nacional. Y además, registra cinco victorias en la temporada 2020, las mismas que Remco Enevepoel y Tadej Pogacar. Solo hay un pedalista con más a nivel mundial: el colombiano Jonathan Restrepo (6).

Por ahora, en su regreso a Colombia, en medio de la incertidumbre por el calendario debido al coronavirus, Nairo hace cuarentena en su hogar. Pero lo más importante de todo, más allá de los récords y victorias, es que se le ha vuelto a ver feliz. Con un equipo y una dirigencia que lo arropa y lo respalda.