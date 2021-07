Día histórico luego de la victoria de Mark Cavendish en la etapa 13 del Tour de Francia. En la clasificación general no hubo mayores novedades.

La noticia del día del Tour de Francia no está en la clasificación general, pues, como estaba presupuestado, no hubo alteraciones en los primeros puestos. La noticia estuvo en la victoria de Mark Cavendish, que no solo reafirmó su liderato en la clasificación por puntos, sino que logró igualar el récord de victorias en la carrera que tenía el belga Eddy Merckx al alcanzar 34 triunfos.

Puede leer: Mark Cavendish igualó el récord de victorias de Eddy Merckx en el Tour de Francia

El top 10 de la clasificación general se mantuvo intacto. Rigoberto Urán sigue segundo, a 5:18 de Tadej Pogacar. Nairo Quintana también se mantiene como líder de la montaña. La única novedad estuvo en el retiro de Simon Yates, el ciclista número 32 en abandonar la carrera, tras una caída a falta de 62 kilómetros para la meta. Sergio Higuita y Sergio Luis Henao, quienes también se cayeron en la jornada de hoy, lograron llegar con el pelotón sin mayores dificultades.

Tras finalizar la etapa 13, y a un día de llegar a los Pirineos en el Tour de Francia, la clasificación general va de la siguiente manera:

Clasificación etapa 13 Tour de Francia:

1. Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step): 05h04′29′'

2. Michael Morkov (Deceuninck-Quick-Step): 05h04′29′'

3. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix): 05h04′29′'

4. Ivan García (Movistar): 05h04′29′'

5. Danny Van Poppel (Intermarche): 05h04′29′'

6. Alex Aranburu (Astana): 05h04′29′'

7. Christophe Laporte (Cofidis): 05h04′29′'

8. André Greipel (Israel Start-Up Nation): 05h04′29′'

9. Magnus Cort Nielsen (EF): 05h04′29′'

10. Jasper Stuyven (Trek-Segadredo): 05h04′29′'

Clasificación general Tour de Francia 2021:

1. Tadej Pogacar (UAE Emirates): 52h27′12′'

2. Rigoberto Urán (EF Education): + 05′18′'

3. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma): + 05′32′'

4. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers): + 05′33′'

5. Ben O’Connor (AG2R Citroen): + 05′58′'

6. Wilco Kelderman (Bora): + 06′16′'

7. Alexey Lutsenko (Astana): 06′30′'

8. Enric Mas (Movistar): + 07′11′'

9. Guillaume Martin (Cofidis): + 09′29′'

10. Peio Bilbao (Bahrain): 10′28′'

14. Esteban Chaves (BikeExChange): +25′53′'

17. Sergio Luis Henao (Qhubeka): + 37′28′'

25. Sergio Higuita (EF Education): + 54′59′'

31. Nairo Quintana (Arkea Samsic): + 1h 02′13′'

39. Miguel Ángel López (Movistar): + 01h 11′53′'

Líder de la montaña: Nairo Quintana

Líder de los jóvenes: Tadej Pogacar

Líder de los puntos: Mark Cavendish

Equipo líder: Bahrain Victorious