Tremendo: Egan Bernal volvió a montar bicicleta en carretera

Egan Bernal podría competir antes de finalizar este año. Foto: Crédito: Twitter @INEOSGrenadiers

Dos meses después del accidente que casi le quita la vida, la recuperación de Egan Bernal sigue desafiando las estimaciones científicas: el jefe de filas salió a montar en carretera bicicleta con sus amigos por primera vez.

“Ahora un poema”, fue el mensaje que colgó Camilo Castiblanco, ciclista y amigo de Egan Bernal mientras rodaban en las afueras de Bogotá.

📽️ Egan Bernal took a bike ride outdoors.



pic.twitter.com/2P4chItjOM — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) March 27, 2022

Y Xabier Artexte, su entrenador en el Ineos, no ha escondido su alegría de ver el estado actual de Bernal. No descarta que compita a final de año en alguna carrera.

“Si tuviéramos que pensar en los tiempos estándar para recuperar, la respuesta sería no. Pero Egan es un deportista de primer nivel y sus habilidades de recuperación también están por encima de la media. No rechazaría esta posibilidad aún sin fijarla como meta fija, es una opción que existe. ¿Por qué no? Está trabajando para volver lo antes posible. Podría ser 2023, pero también podría ser el final de este año. No debemos excluirlo”, reconoció en una entrevista con la Gazzetta dello Sport.

Lea: Egan Bernal y el milagro de poder caminar

Bernal, bastante alegre y motivado en las redes sociales con su regreso, está disfrutando de esta nueva oportunidad que le da la vida y la bicicleta. Quiere volver lo antes posible a la carretera. Además, ante la duda de si regresará a su más alto nivel, que es una pregunta para la que nadie tiene certezas, Artetxe considera que este parón le servirá para arreglar descompensaciones que ya tenía antes del accidente.

Lea: Los apocalipsis de Egan Bernal

“Siempre le he dicho al médico del equipo: que volverá al máximo nivel. Sé que lo que estoy diciendo no tiene base científica, porque no puedes saber lo que va a pasar. Pero lo veo trabajando, y una vez que haya vuelto a tener una fuerte estabilidad musculoesquelética quizás pueda corregir alguna descompensación que había antes, estar más equilibrado. Tiene una motivación, unas ganas increíbles de volver. También será más fuerte psicológicamente”, añadió.