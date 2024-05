Un Giro de Italia sin muchas ilusiones

El trofeo del Giro de Italia en la presentación de los equipos para la edición de este 2024. Foto: @giroditalia

Con un inmenso y casi único favorito, el esloveno Tadej Pogacar, quien viene arrasando como literalmente le da la gana en las competencias en las que ha participado en esta temporada, se inicia este sábado en Turín el Giro de Italia en el que de entrada no hay ninguna ilusión de que uno de los nuestros se lleve el gran trofeo que ya ganaron para nuestro país Nairo Quintana y Egan Bernal.

De los seis colombianos que estarán en la línea de salida, quizás apenas es razonable esperar algún triunfo de etapa, bien sea con Fernando Gaviria en las etapas llanas o con Daniel Felipe Martínez, Esteban Chaves, Einer Rubio o Nairo Quintana en los días de montaña. El sexto, Juan Sebastián Molano, quien tiene condiciones para lucirse en los embalajes, tendrá como misión principal proteger a su líder, el gran favorito, que encabeza un poderoso equipo de los Emiratos Árabes Unidos.

El recorrido no se parece en nada a los del pasado —con 11 etapas llanas, cuatro de media montaña y seis de montaña—, ya que no tiene la dureza en los ascensos que era tradicional en la prueba. Apenas en dos ocasiones se pasa de los dos mil metros y a ello hay que agregar que en las dos fracciones que se realizarán contra el reloj habrá que enfrentar 71.8 kilómetros en terreno llano, una distancia que allí tampoco se acostumbraba, que será un bocado apetecible para el gran favorito y que no es muy fáciles de digerir para los colombianos.

Ante la ausencia de la mayor parte de las grandes figuras de la actualidad (en especial la del danés Jonas Vingegaard y del esloveno Primoz Roglic) la tarea de batir a Pogacar la tendrán Geraint Thomas, Roman Bardet y tal vez Ben O’Connor así como los escaladores colombianos comenzando con Daniel Felipe Martínez quien se estrenará como líder del Bora en una de las grandes Vueltas.

Nairo Quintana tendrá un reto formidable, pues, a su larga para por la descalificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI) hay que agregar que este año se vio afectado por el covid y luego sufrió una caída que le dejó rotura de ligamentos del brazo derecho. Por ello, afirmó que su tarea será inicialmente acomodarse al ritmo de carrera para buscar triunfos en la última semana y colaborar en todo lo que pueda con sus compañeros de escuadra.

Esteban Chaves tiene el propósito de brillar como lo hizo en el Giro del 2016 cuando fue el subcampeón tras el italiano Vincenzo Nibali mientras que Einer Rubio compartirá responsabilidades con Nairo en un Movistar que está necesitado de puntos para poder mantenerse en la primera línea del ciclismo mundial.

