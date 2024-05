“Llegar a América era un problema”: César Farías tras ser despedido del equipo

César Farías reemplazó en el banquillo del América a Lucas González. / América de Cali

La historia entre América de Cali y César Farías llegó a su fin de la peor manera. El técnico venezolano fue despedido en la noche del martes tras no clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en un semestre en el que tampoco pudo disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Además, el equipo del Valle del Cauca estuvo rodeado de polémicas por la salida de Lucas González y la supuesta llegada del chileno Arturo Vidal y del argentino Ricardo Gareca al banquillo del equipo.

Un día después de su salida, Farías habló con Telepacífico Noticias sobre su salida del club escarlata en el que consiguió seis victorias, siete empates y seis derrotas.

“Realmente no pudimos cumplir con los objetivos deportivos y nos cesaron de una forma establecida que ya estaba en el contrato. Es parte del fútbol, eso yo ya lo sabía antes de venir acá”, dijo.

“Mi representante me dijo: “estás comprando un problema, estos dueños han tenido 16 entrenadores, tienen promedio de un poquito menos de un semestre”. Es una cuestión que uno sabía que podía suceder si no llegaban los resultados esperados”, agregó.

Farías, además, explicó que fue complicado tomar las riendas del equipo escarlata tras la sorpresiva salida de Lucas González al principio del semestre.

“Yo no arme el equipo, no traje un jugador, no hice pretemporada, vine en un momento difícil, me tocó soportar todo lo difícil. Si era después de la Sudamericana era entendible, pero después que pudimos pasar ese partido nuevamente con Alianza también difícil que quedamos con 10, con un ambiente muy enrarecido y una roja que la verdad me quedó sabor amargo y lo pudimos levantar. De ahí no se habló más de ningún mal aspecto”, mencionó.

📄 Comunicado oficial | César Farías. pic.twitter.com/YqkRBSHgny — América de Cali (@AmericadeCali) May 1, 2024

De igual manera, el venezolano negó los malos tratos hacia los jugadores. “Me causa un poco de risa. En mi carrera he discutido con los rivales o con la prensa, pero nunca con los de mi equipo. Internamente, puedes tener un punto de vista distinto o no. No me gustan las falsedades, digo las cosas como son. Me gusta un lenguaje de transparencia y eso parece que no le agrada a mucha gente”, indicó.

La versión de Tulio Gómez

El máximo accionista de América habló con El País de Cali sobre la salida de Farías y aseguró que el plantel tendrá cambios importantes.

“Notamos que el ambiente en el equipo se había tornado muy pesado. Hubo intolerancia de parte de él en algunas situaciones, y se presentaron conflictos al interior del grupo. Por eso tomamos la decisión de cortar por lo sano”, dijo.

Sin embargo, tampoco negó que hubo algunos futbolistas que no dieron lo que se esperaba, por lo que se irían de la ‘Mechita’. “La idea es que salgan unos siete jugadores para que lleguen cuatro muy buenos. La idea es consolidar un proceso, lo que pasa es que eso no se da de la noche a la mañana, pero estamos trabajando para tener de aquí a diciembre un buen equipo”, aseguró.

🗣️ TULIO GÓMEZ EXPLICÓ LA SALIDA DE CÉSAR FARIAS EN EL AMÉRICA DE CALI



🔴 Además, afirmó que al venezolano no lo querían ni la hinchada ni la prensa.



❓ ¿Qué opinas de la decisión de no contar más con César Farías en el América? pic.twitter.com/uN3phuiGVF — ESPN Colombia (@ESPNColombia) May 1, 2024

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador