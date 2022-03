Video: el documental que revela lo que sucedió entre ‘Supermán’ López y Movistar

Miguel Ángel López dejó el Movistar después de la Vuelta a España 2021. Foto: Agencia EFE

Hoy se estrena en la plataforma de Movistar Plus el documental que expone el altercado que se presentó entre Miguel Ángel ‘Superman’ López y su anterior equipo en la Vuelta a España 2021, y que derivó en la salida del colombiano de la escuadra española.

Si le interesa seguir leyendo sobre deportes, puede ingresar aquí

‘Superman’ López abandonó la Vuelta a España 2021 en la penúltima jornada. El colombiano, que era tercero en la general al arrancar esa etapa 20, veía como el australiano Jack Haig y el suizo Gino Mader, que también entraron en la escapada de los mejores, le superaban en la clasificación y le dejaban sin un puesto en el podio.

Puede leer: La explosión de Sergio Higuita, el rey de la Vuelta a Cataluña

Superman se bajó de la bicicleta sin problemas físicos, ofuscado por estar perdiendo el podio de la carrera al no haber entrado en un corte que se produjo en la etapa y en el que sí estaban los dos primeros de la general, Primoz Roglic y su compañero Enric Mas.

🍿👀📺 Sabemos que tod@s estáis deseando que lleguen las 21.30h de este lunes POR ESTO.



Hoy es el día. #ElDíaMenosPensado@vamos | @MovistarPlus pic.twitter.com/d6u4znYs8S — Movistar Team (@Movistar_Team) March 28, 2022

Tras ese altercado, unas semanas después Movistar y López terminaron el contrato. “El equipo agradece a Miguel Ángel los esfuerzo realizados y resultados obtenidos durante la temporada, y le desea mucha suerte para el futuro”, decía el comunicado del equipo español.

Puede ver: Video: segundo día de Egan Bernal en la bicicleta y ya sorprende en el embalaje

Tras su salida, Miguel Ángel López regresó al Astana, equipo con el que se dio a conocer en el ciclismo mundial. Tiempo después, el colombiano dijo: “El plan en la Vuelta a España y tener posibilidades de estar con los mejores y me fui con la idea de eso. Hoy recordar un poco de qué pasó en la Vuelta es ir a la polémica. Es lo mejor que pude haber hecho aunque la afición no lo vea así, es fácil hablar y decir cosas, pero estar ahí y verse en esa situación... yo pienso que lo mejor es estar donde a uno lo quieran. Lo mejor es estar donde uno se sienta bien, lucirse sin que te priven de algo. La reflexión es esa estar donde estés a tu gusto, que te apoyen y haya ambiente, que no haya tensión, egoísmo y esas cosas”.