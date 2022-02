Fernando Gaviria le ganó en el esprint a Cavendish y es líder en el Tour de Omán

Gaviria celebra su triunfo en la meta de la primera etapa. Foto: Crédito: Twitter UAE Team

En el primer duelo entre los gigantes del esprint la primera alegría y el liderato en el Tour de Omán se lo llevó el colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), quien batió al británico y gran favorito Mark Cavendish en un disputado final.

Gaviria (La Ceja, 27 años) marcó un tiempo de tres horas, y 17 minutos como vencedor de la etapa inaugural disputada entre Al Rustaq Fort y Muscat, de 138 km, a una media de 42 km/hora, superando a Cavendish (Quick Step) y al australiano Kaden Groves (BikeExchange).

Se trata de la victoria número 48 en el palmarés de Fernando Gaviria, quien se había olvidado de levantar los brazos, ya que hacía 183 días que no saboreaba la victoria, desde la Vuelta a Polonia 2021.

Con las primeras bonificaciones, Gaviria defenderá el maillot amarillo en la segunda jornada con dos segundos de ventaja sobre Cavendish y cuatro respecto al español Peio Goikoetxea, protagonista de una larga escapada que no tuvo el premio deseado.

Después de una fuga de 128 km el sueño de Goikoetxea caducó a 10 de meta, coincidiendo con una aceleración en cabeza del DSM que anunciaba un ataque del danés Kragh Andersen. El ciclista nórdico fue cazado por los hombres del Quick Step y UAE Emirates, que habían decidido que el duelo sería entre Cavendish y Gaviria.

Finalmente el colombiano ganó la partida al británico, volviendo a la senda del triunfo. Un golpe moral para el corredor de La Ceja, que aportó la segunda victoria de la temporada a su equipo.

Gaviria se mostró muy satisfecho con el triunfo de etapa y el liderato en la jornada inaugural del Tour de Omán: “era una victoria que necesitaba”.

“Ya dije antes de comenzar la carrera que tenía muchas ganas de ganar algunas etapas aquí, me he estado presionando y en mi cabeza sabía que necesitaba una victoria. La semana pasada en Arabia estuve cerca, pero me lo perdí, así que ganar ahora ha sido increíble”. dijo Gaviria en meta.

Tras destacar el trabajo de todo el equipo emiratí, Gaviria se mostró dispuesto a ganar más etapas.

“El equipo hizo un trabajo realmente bueno, todos trabajaron como una gran familia y me colocaron perfectamente para el esprint. Estoy muy feliz de estar aquí en Omán, en este hermoso país y tengo hambre de más victorias”.

Este viernes la segunda etapa será completamente llana y unirá Naseem Park y Suhar Corniche después de completar 167.5 km. Segunda oportunidad clara para los velocistas.