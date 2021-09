Vuelta a Antioquia: Fabio Duarte del Team Medellín, primer líder de la carrera

Con un prólogo bastante corto de 10 kilómetros, entre Chigorodó y Carepa, se abrió este miércoles la Vuelta a Antioquia 2021.

El Team Medellín fue el ganador de la contrarreloj por equipos, victoria que le permite a Fabio Duarte ser el primer lider de la carrera.

La pelea por el triunfo fue bastante cerrada. La escuadra de la capital registró un tiempo de 10 minutos y 40 segundos, apenas cinco por encima del EPM-Scott, que quedó segundo. El equipo de la gobernación de Antioquia, Orgullo Paisa, cerró el podio con un tiempo de 10 minutos y 47 segundos.

La primera jornada de la Vuelta a Antioquia, no obstante, todavía no ha terminado. Este año la carrera, además del prólogo, tendrá la primera etapa este mismo miércoles. Un formato de otros tiempos, que hace muchos años no se veía en el ciclismo colombiano.

La partida será a la 1:15 de la tarde en Apartadó y terminará en las playas de Arboletes. 153 kilómetros de recorrido en un trazado perfecto para velocistas y embaladores.